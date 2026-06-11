"Este país necesita un cambio": cubanos ante apagones sin fin (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

Los apagones de más de 20 horas presionan cada vez más la vida cotidiana en Cuba y llevan a muchos cubanos al límite de su resistencia, según un reporte con testimonios de habitantes de la isla de la agencia Associated Press.

"Este país necesita un cambio", declaró a la AP Lázaro Javier Gómez, un estudiante de Educación Física y Deportes de 22 años, residente en La Habana.

Para este jueves 11 de junio, los cortes de electricidad programados por la estatal Unión Eléctrica en Cuba tendrán en oscuridad total de forma simultánea hasta el 64 % de isla en el horario de mayor demanda, la tarde-noche, de acuerdo con la agencia EFE.

“No he descansado nada. Me siento muy agotada. No tengo fuerzas para nada”, declaró a la AP Delcy Pérez quien vive sola en Centro Habana.

La habanera de 78 años, se queja de las 48 horas que lleva sin electricidad en su zona: “Una persona mayor tal vez duerma cinco horas, pero no debería estar despierta toda la noche. Llevamos dos días seguidos sin electricidad, así que imagínese”, dijo.

Este miércoles 10 de junio los apagones en Cuba marcaron una de las jornadas más oscuras en lo que va de año en la isla cuando un corte de energía afectó al 68% de toda la isla.

“Donde vivimos, en Mayabeque, llevamos al menos tres días sin electricidad”, afirmó Yamilé Rodríguez, vendedora de alimentos en la capital cubana.

El informe de AP indicó que esta semana los centros laborales que estuvieron abiertos, entre ellos las oficinas diplomáticas como el consulado de España, tuvieron que trabajar usando iluminación de emergencia y sacar sus escritorios a los pasillos o espacios con luz natural.

“Tenemos que adaptarnos. Sabemos que el país atraviesa momentos (difíciles)", declaró a la AP Rodríguez, madre de cuatro hijos, residente en Mayabeque pero que viaja esporádicamente a la capital de la isla a vender verduras, yogur y miel.

La Unión Eléctrica pronosticó además para este 11 de junio la posible entrada en servicios, después de varios días paralizada por un salidero en su caldera, de la termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas, la más importante en Cuba, lo que, según esas previsiones, haría descender el déficit de los últimos días de los 2000 MW.

Aunque cada vez más no se esconden para expresar públicamente sus aspiraciones de un cambio en la isla, otros creen que ese cambio no sería tan drástico en los primeros tiempos ante la grave situación que ha estado viviendo el país en los últimos años.

“Sinceramente, va a pasar mucho tiempo antes de que se produzca un cambio tan drástico. Tal como está Cuba ahora mismo, no creo que el cambio ocurra de la noche a la mañana. Pasará mucho tiempo hasta que las cosas vuelvan a brillar, ¿sabes? Para que esto regrese a lo que era hace muchos años”, declaró a la AP Erica Ramos, estudiante de la Deportes y Educación Física en La Habana.