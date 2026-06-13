"Una majadería comunista más para perder un tiempo que no tienen", economistas descartan anuncio de Díaz-Canel

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El economista cubano-español Elías Amor Bravo, en su intervención en el programa “Las Noticias como son” de Radio Martí, analizó las medidas anunciadas el viernes por el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y aseguró que no tendrán alcance.

"Son tiempos en que hay que cambiar y el país no puede seguir funcionando igual... Cada oportunidad en medio de una crisis hay que aprovecharla como un momento de despegue, como un momento de crecimiento. Entonces nosotros hemos establecido un grupo de prioridades para enfrentar toda esta situación”, dijo Díaz-Canel al presentar el plan de reformas económicas para atraer inversiones, permitir más participación de cubanos emigrados en la economía y descentralizar la administración nacional.

Para Elías Amor, autor del blog CubaEconomía, uno de los análisis económicos más seguidos sobre Cuba, en las palabras del sucesor de Raúl Castro "hay una cierta sensación de déjà vu".

"El Programa Económico y Social se publica todos los años y es un documento mamotrético, de difícil lectura, que incluso los economistas tenemos muchas dificultades para abordarlo, porque es insufrible. En esencia, este documento recoge todas estas medidas. Año tras año van repitiendo las mismas propuestas: siempre hay que incrementar la producción agropecuaria, siempre aparece el debate entre centralización y descentralización, siempre está lo del sistema de dirección de la economía… los mismos puntos de siempre. Y al final, nunca dan resultado", comentó.

El experto prefirió explicar por qué no dan resultado, "la respuesta es muy sencilla: estas medidas se toman manteniendo intacto el modelo económico que rige el régimen comunista de Cuba, un modelo recogido en la Constitución de 2019 y que se basa en el marxismo-leninismo. Si ese modelo económico —que niega la propiedad privada, que rechaza el mercado como instrumento de asignación de recursos y que niega el enriquecimiento como base fundamental del crecimiento— no es sustituido por una economía de mercado como la que existe en prácticamente todos los países del mundo, ninguna medida podrá dar resultado en Cuba".

"Esto no es una simple capa de lechada, ni una carta dirigida a Estados Unidos para negociar, ni una salida para tener algo que decir, como ocurre con estos cuatro proyectos de ley que acaban de presentar. Esto es simplemente una majadería comunista más para perder un tiempo que ya no tienen, e intentar distraer a la opinión pública de los asuntos que verdaderamente preocupan a la nación", dijo Elías Amor Bravo.

Dos economistas cubanos consultados por el diario español El País coinciden en que, más allá de los anuncios, falta voluntad política para realizar cambios profundos en el modelo económico.

Pavel Vidal, doctor en Economía por la Universidad de La Habana y profesor universitario en Colombia, se mostró escéptico sobre el alcance real de las medidas. “Cualquier reforma en Cuba no podrá tener un efecto importante para ayudar a la salida y la estabilización de la crisis económica —que es lo que se necesita— si no hay una negociación con Estados Unidos”, afirmó.

Vidal criticó que las propuestas anunciadas no abordan los problemas estructurales más graves, especialmente la falta de combustible y la ausencia de un nuevo modelo de inserción internacional. Además, señaló la falta de acciones concretas sobre GAESA, el conglomerado militar.

Por su parte, Ricardo Torres, también doctor en Economía por la Universidad de La Habana e investigador radicado en Washington, consideró que las medidas son “eminentemente reactivas y de mínimos”.

“Cuando la cosa se pone muy mala, cuando la crisis arrecia, optan por introducir unos cambios pequeños para tratar de lidiar con la crisis, para agarrar oxígeno”, explicó.

Torres advirtió que la historia reciente de Cuba demuestra que, cuando la situación mejora ligeramente, el Gobierno suele dar marcha atrás, por lo que no hay indicios de una transformación sustancial y permanente en esta ocasión.