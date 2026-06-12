Familiar de Raúl Castro pidió reunirse con el canciller de España

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, recibió el jueves en Madrid al viceprimer ministro y ministro de Comercio Ext​erior e Inversión Extranjera de Cuba, Óscar Pérez-Oliva Fraga.

La reunión, según aclara la cancillería española, se hizo a petición del cubano, un miembro directo del clan que ha gobernado Cuba durante más de seis décadas.

El sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro habría abordado "la crítica coyuntura de Cuba y las graves consecuencias para los ciudadanos y para la economía de la isla", según expresó el ministerio de Asuntos Exteriores de España.

Esta visita ocurre luego que dos gigantes hoteleras españolas redujeran drásticamente sus operaciones en Cuba debido a las nuevas sanciones secundarias de Estados Unidos contra el conglomerado militar GAESA, que entraron en vigor el 5 de junio.

La cadena Meliá Hotels International anunció el cese inmediato de la gestión y comercialización de 15 de sus 34 hoteles en la isla, la mayoría ya cerrados por la crisis energética y la caída de la demanda. Por su parte, Iberostar dejó de operar 12 de sus hoteles vinculados a Gaviota/GAESA desde el 1 de junio.

Además, se registra un repliegue general de otras empresas españolas, incluyendo recortes fuertes de la aerolínea Iberia, el cierre de hoteles de las cadenas Minor Hotels, Valentín, Blau y Roc.

En conjunto, las empresas españolas han abandonado la gestión de más de 35-40 hoteles vinculados a GAESA en las últimas semanas.

La relación bilateral entre Cuba y España se ha visto marcada por los impagos crónicos del gobierno cubano.

La deuda de Cuba con el gobierno de España fue reestructurada en 2016 por 2.444 millones de euros. En 2025 España activó un programa de conversión de deuda de hasta 375 millones de euros para financiar proyectos de cooperación en lugar de pago directo.



Además, La Habana adeuda a unas 200 empresas españolas entre 300 y 330 millones de euros, principalmente por impagos acumulados entre 2017-2025 por exportaciones, hoteles y servicios.