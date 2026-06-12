La dictadura de Cuba está vulnerable como nunca antes, asegura congresista Giménez

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El congresista republicano Carlos Giménez afirma que, tras 67 años, el régimen cubano está más débil, aislado y vulnerable que nunca, en un artículo publicado este viernes en Fox News.

“Durante décadas, el régimen de Castro cultivó una ilusión de invencibilidad absoluta; hoy, por primera vez en una generación, esa fachada se ha resquebrajado, dejando a la dictadura profundamente vulnerable gracias a las políticas decisivas del presidente Trump”, escribió el legislador de 72 años nacido en Cuba.

Giménez describe una Cuba sumida en apagones masivos, hospitales sin medicamentos y escasez crónica de alimentos, una crisis que ya no puede ocultarse y argumenta que no se trata solo de un problema humanitario, sino de una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos, porque la isla se ha convertido en un puesto avanzado estratégico de China, con instalaciones de inteligencia en la isla, Rusia e Irán, a solo 90 millas de las costas estadounidenses.

"Como único miembro del Congreso de los Estados Unidos nacido en Cuba, nunca pensé que presenciaría un momento en el que la dictadura de La Habana pareciera tan débil, tan aislada y tan vulnerable. El régimen ya no puede ocultar la realidad de su fracaso. Cuba sufre apagones que dejan a ciudades enteras a oscuras, hospitales sin medicamentos y una escasez de alimentos que se ha convertido en algo cotidiano. Lo que sucede en Cuba no es simplemente una crisis humanitaria. Es una amenaza directa a la seguridad nacional de los Estados Unidos. La dictadura de La Habana se ha transformado en un puesto de avanzada estratégico para los mayores adversarios de Estados Unidos", escribió el republicano, convertido en una figura clave de la comunidad cubanoamericana en Florida.

Reconocido por su defensa de políticas de línea dura hacia Cuba, Giménez celebró la acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate en 1996, y la acción contra GAESA, el conglomerado militar que controla la economía cubana, incluyendo la revocación de residencia en Miami a Adys Lastres Morera, hermana de su presidenta ejecutiva Ana Guillermina Lastres Morera.

En su columna Giménez critica duramente la política de acercamiento de la era Obama, que según él solo oxigenó al régimen, y elogia la “firmeza” de Donald Trump y Marco Rubio, argumentando que las dictaduras no se reforman con recompensas, sino que se fortalecen.

"El presidente Donald Trump y Rubio comprenden algo que administraciones anteriores se negaron a aceptar: las dictaduras no se reforman cuando se las recompensa; se fortalecen. La apertura de la era Obama otorgó alivio económico y legitimidad al régimen cubano, mientras los presos políticos permanecían encarcelados, los disidentes eran golpeados y la élite militar ampliaba su control a través de entidades como GAESA. La firmeza, no el apaciguamiento, es el único lenguaje que entiende La Habana", concluye el legislador.