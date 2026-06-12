Legisladores republicanos respaldan sanción contra CUPET

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El congresista republicano Mario Díaz-Balart felicitó hoy al presidente Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, por la sanción impuesta este jueves a la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET) al considerar que ambos demostraron que conocen muy bien la naturaleza del régimen comunista de la isla.

“Con el presidente Trump y el secretario Rubio, no hay confusión ni dudas sobre la naturaleza del régimen en Cuba. Ellos saben exactamente con qué están lidiando”, dijo Díaz-Balart en la red social X.

El legislador cubanoamericano afirmó que Trump y Rubio habían demostrado con esta sanción el liderazgo de Estados Unidos.

“Los felicito por una vez más demostrar un verdadero liderazgo estadounidense y utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para exigirle al régimen de Castro que rinda cuentas por sus crímenes”, apuntó Díaz-Balart.

En su reacción en la red social X , el republicano por el sur de la Florida advirtió que esta sanción a CUPET enviaba un claro mensaje a las dictaduras en el hemisferio occidental.

“Los días de estas dictaduras asesinas en nuestro hemisferio están contados”, sentenció Díaz-Balart.

El secretario de Estado Marco Rubio anunció este jueves la sanción contra CUPET. En un comunicado, acusó a La Habana de durante mucho tiempo haber instrumentalizado la energía “como herramienta de represión”.

Tras el anuncio de las nuevas sanciones, el senador Rick Scott también agradeció a Rubio. "Debemos cortar todos los recursos que sostienen a este malvado régimen comunista cubano. El pueblo de Cuba merece libertad y democracia, y nuestro mundo será un lugar más seguro cuando caiga esta dictadura ilegítima", comentó.

El congresista republicano Carlos Giménez también reaccionó a las medidas. "Que no quepa duda, Cuba es la siguiente! Máxima presión para aniquilar la brutal dictadura que oprime y humilla al pueblo cubano".

"¡Los países y empresas que sigan apoyando al régimen cubano rendirán cuentas!", agregó.

La designación de CUPET se realizó en virtud de la Orden Ejecutiva 14404, que firmó el presidente Trump el 1 de mayo de 2026, la cual autoriza sanciones contra personas y entidades vinculadas con la represión en la isla y con actividades consideradas una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

"Durante décadas, el régimen ha robado y acaparado el combustible disponible, utilizándolo para el avión privado de los Castro, las fuerzas de seguridad empleadas para reprimir al pueblo cubano, para mantener iluminados hoteles turísticos vacíos y para transportar personas en autobuses para protestas falsas y maniobras políticas; todo esto mientras el pueblo cubano sufría apagones y esperaba semanas para llenar el tanque de sus autos", señaló el Departamento de Estado.