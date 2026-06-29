Pastor evangélico detenido en jornada de oración en Cuba y liberado por presión de su congregación

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El pastor evangélico Alian López Rodríguez fue detenido el sábado por agentes de la Seguridad del Estado y del Partido Comunista mientras encabezaba una jornada pública de oración en el municipio de Cabaiguán, Sancti Spíritus, y posteriormente liberado luego de que miembros de su congregación exigieran su excarcelación.

En conversación con Martí Noticias, el pastor Mario Félix Lleonart Barroso, director del Instituto Patmos y director adjunto de monitoreo del Observatorio de Libertad Religiosa del Centro de Defensa CD, calificó lo ocurrido como un nuevo episodio de hostigamiento contra las iglesias cristianas que realizan actividades públicas en la isla.

Según explicó Lleonart, el pastor Alian López Rodríguez, líder de la Congregación Tabernáculo de La Promesa del Ministerio Internacional Viento Recio, bajo la cobertura del apóstol Mario Jorge Travieso Medina, dirigió un acto profético de arrepentimiento y clamor por la nación cubana en el parque de Cabaiguán, tras varios días de vigilias de oración.

"Con banderas alzadas, manos extendidas al cielo y corazones clamando, declararon la liberación de todo espíritu de miedo, intimidación, manipulación y control sobre Cuba", relató Lleonart.

El director del Instituto Patmos afirmó que estas iniciativas forman parte de un movimiento de oración que se está extendiendo por diferentes provincias del país.

"Esto no es aislado. En estos días, iglesias a lo largo y ancho de Cuba se están levantando en oración y activismo espiritual", dijo.

De acuerdo con Lleonart, las jornadas de oración están inspiradas por dos acontecimientos: la conmemoración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos, cuyos orígenes vinculó a los principios bíblicos y la libertad religiosa, y la proximidad del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021.

Durante el acto, el pastor López Rodríguez proclamó un mensaje de esperanza y libertad para la isla.

"La iglesia de Cuba está despierta. No nos quedamos callados, no nos escondemos; estamos clamando que se quiebren las cadenas, que caiga todo yugo, que Dios tenga misericordia y visite a nuestra nación. ¡Cuba libre, en el nombre poderoso de Jesús!", expresó.

Lleonart indicó que, mientras se desarrollaba la actividad, agentes de la Seguridad del Estado y del Partido Comunista interrumpieron el acto y detuvieron al líder religioso.

Sin embargo, aseguró que los miembros de la congregación no abandonaron a su pastor. Siguieron el vehículo en el que era trasladado hasta la unidad policial y permanecieron allí reclamando su liberación.

"La iglesia firme no abandonó a su líder espiritual; siguió el auto que lo llevó a la unidad policial, exigió su liberación y finalmente consiguió que fuera puesto en libertad", afirmó.

No es la primera vez que el pastor Alian López Rodríguez enfrenta acciones de las autoridades cubanas. En junio de 2023, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que el líder religioso había sido citado por la Seguridad del Estado debido a sus actividades pastorales y a sus pronunciamientos públicos. La organización alertó entonces que el caso formaba parte del patrón de hostigamiento y restricciones a la libertad religiosa que enfrentan líderes de distintas denominaciones en la isla.

Para Lleonart, lo ocurrido refleja tanto la persistencia de las restricciones a la libertad religiosa en Cuba como la creciente determinación de numerosas comunidades cristianas de expresar públicamente su fe y orar por cambios para el país, pese a las presiones de las autoridades.