Ola represiva en Cuba contra creadores de contenido y activistas cristianos

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Creadores de contenido y activistas cristianos denunciaron en redes sociales haber recibido citaciones policiales para presentarse este jueves a las 10:00 de la mañana, en lo que consideran una nueva escalada del hostigamiento contra voces críticas al régimen.

Anna Benítez Silvente, conocida en redes sociales como Anna Bensi, quien ha ganado visibilidad por sus videos y transmisiones en los que aborda la realidad económica, social y política de Cuba, informó sobre la citación policial mediante una publicación en Facebook en la que escribió: “Me citaron para mañana a las 10am. Abajo la dictadura”.

Entre los citados también figura Rolando Fidel Pérez Lara, activista cristiano de 44 años, quien denunció en un video que él y otras personas recibieron notificaciones con menos de 24 horas de antelación.

“Por decir estas verdades, estoy siendo citado por la policía mañana. Aprovecho este video para hacer responsables de mi integridad física y de mi vida a todos estos represores de la policía, de la Seguridad del Estado y de la Contrainteligencia”, expresó.

En otra publicación, Pérez señaló que la citación lo convocaba a la unidad policial de Alamar y cuestionó la legalidad del procedimiento.

“Hoy me entregaron una citación. Unidad de la policía de Alamar. Mañana 10:00 am. Menos de 24 horas de antelación. La ley dice 72 horas. Ellos dicen ‘para una advertencia’. Yo digo: es represión”, escribió.

El activista añadió que considera que la medida responde a sus opiniones políticas y religiosas. “Mi único delito es pensar diferente. Mi único delito es predicar libertad. Mi único delito es decir que Cuba le pertenece a Cristo”, afirmó.

Según las denuncias realizadas en redes sociales, las citaciones no se limitan a estos dos creadores, sino que alcanzan a otros activistas y comunicadores vinculados a comunidades cristianas y espacios digitales independientes, aunque hasta el momento no se ha precisado el número total de personas convocadas.

En declaraciones a Martí Noticias, Mauro Reigosa Pérez, integrante del proyecto Fuera de la Caja, confirmó que las citaciones llegaron a varios creadores de contenido. Según explicó, además de Anna Bensi y Rolando Fidel Pérez (El Pregonero de Cristo), también fueron citados los hermanos Amanda Beatriz Andrés Navarro y Abel Alejandro Andrés Navarro.

"Citaron a Betty y Abel, y estamos ahora mismo grabando un video para publicarlo para que todo el mundo se entere. También citaron a Ana y a Rolando", señaló.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos alertó sobre una nueva ola represiva en la isla. En un comunicado difundido en sus redes sociales, la organización señaló que "en estos momentos se reporta una ola de citaciones, amenazas y presiones policiales contra activistas, líderes religiosos e integrantes de organizaciones independientes en Cuba".

El OCDH condenó además lo que describió como una "campaña de intimidación" y exigió "el cese inmediato de la represión contra la sociedad civil cubana", en referencia a las recientes denuncias realizadas por creadores de contenido y activistas cristianos convocados por las autoridades para interrogatorios y advertencias policiales.