ONU activa acciones por detenidos en Contramaestre, entre ellos varios menores

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El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas activó diez acciones urgentes tras una solicitud presentada por Cubalex por la detención arbitraria, la incomunicación y el ocultamiento del paradero de diez personas arrestadas después de las protestas registradas en Maffo, municipio de Contramaestre, en la provincia de Santiago de Cuba, tras el incendio ocurrido el 21 de junio en la Casa Memorial Orlando Pantoja Tamayo, conocida localmente como el Museo de Maffo.

El organismo internacional dirigió una comunicación vinculante al Estado cubano y le dio plazo hasta el 14 de julio para informar dónde se encuentran los detenidos, en qué condiciones están y qué medidas ha adoptado para protegerlos.

En declaraciones a Martí Noticias, el abogado de Cubalex, Alain Espinosa, advirtió que la principal preocupación del organismo internacional es la presencia de varios menores entre los desaparecidos.

"Lo más preocupante de estas detenciones es que entre ellos hay al menos cinco menores de edad, incluidos varios adolescentes de 15 años, con lo cual ni siquiera son personas que han arribado a la edad legal para poder exigir la responsabilidad penal y, por tanto, no deberían haber sido detenidos", afirmó.

Según la documentación presentada por Cubalex ante Naciones Unidas, las detenciones se produjeron entre el 22 y el 24 de junio, durante un amplio operativo en el que participaron efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria, el Ministerio del Interior, el Departamento Técnico de Investigaciones y agentes vestidos de civil.

Entre los detenidos se encuentran Luis Alberto Leyva Rosabal, Yordi Daniel Gómez Aguilar, Ángel Luis Leyva y Ander Maddiel del Toro Suárez; los adolescentes de 17 años José Ángel Borrero Zorrilla y José Jorge Menéndez Vázquez; dos menores de 15 años cuyas identidades fueron protegidas por razones de seguridad; un joven identificado únicamente como José Julio, presuntamente también menor de edad, y otro ciudadano cuyo nombre también permanece bajo reserva.

Cubalex sostiene que el patrón represivo estuvo marcado por el uso de la violencia. Algunos de los jóvenes fueron sacados de sus viviendas y otros arrestados en la vía pública. Desde entonces, las autoridades se han negado a entregar actas oficiales de detención y únicamente han informado a los familiares que los detenidos "están siendo investigados".

Espinosa aseguró que esa negativa a revelar el paradero de los arrestados configura una desaparición forzada. "En muchos casos los familiares todavía no saben absolutamente nada de ellos, con lo cual acá estamos viendo una desaparición forzada importante, de manual", sostuvo.

Informes extraoficiales señalan que los diez detenidos habrían sido trasladados al Centro de Operaciones e Instrucción Penal de Versalles, en la ciudad de Santiago de Cuba. Sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente su presencia en esa instalación ni han permitido que sus familiares verifiquen su estado.

El Comité contra la Desaparición Forzada expresó una profunda preocupación por la vulnerabilidad de las víctimas, especialmente de los menores de edad, y advirtió sobre las consecuencias de mantenerlos incomunicados.

En su comunicación al Estado cubano, el Comité exigió informar el lugar exacto donde permanecen los diez detenidos, precisar los cargos imputados y los expedientes policiales, garantizar el acceso a familiares y abogados y revisar de inmediato la legalidad de la privación de libertad de los menores de 15 años, quienes, según la legislación cubana, son penalmente inimputables.

"La preocupación directa del Comité contra la Desaparición Forzada es otra prueba más de la falta de Estado de derecho y de recursos jurídicos efectivos que impera en Cuba y de la extrema vulnerabilidad de los menores, producto de todos los patrones represivos y sistemáticos que implementa el Estado cubano contra sus ciudadanos", concluyó.

Cubalex informó que continuará aportando información al Comité de Naciones Unidas hasta que se esclarezca plenamente la suerte y el paradero de las diez personas incluidas en las acciones urgentes.