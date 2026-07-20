La larga sombra de La Habana: reporte expone décadas de espionaje y subversión de Cuba en EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

El Departamento de Estado hizo público un informe este lunes en el que desenmascara casi siete décadas de espionaje y actividades de influencia ideológica del régimen de Cuba en territorio estadounidense, en lo que califica como "una campaña sostenida de subversión contra los Estados Unidos".

Titulado "Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI", el reporte de 100 páginas detalla aspectos claves de esa campaña, incluidas las infiltraciones en los niveles más altos del gobierno de EEUU, el reclutamiento de activistas en el país durante generaciones y el respaldo a una ola sin precedentes de terrorismo de izquierda en territorio estadounidense.

"Durante más de seis décadas, el régimen cubano ha sido el principal patrocinador del izquierdismo radical y del tercermundismo en los Estados Unidos. El Departamento de Estado está sacando a la luz toda la historia del espionaje y la subversión cubanos en nuestro país. El pueblo estadounidense merece conocer la verdad", comentó el secretario de Estado Marco Rubio en un post en su cuenta de X.

En su presentación, la cancillería estadounidense señala que el ataque de Cuba contra Estados Unidos nunca fue, en esencia, una disputa sobre política económica, soberanía o sobre la propiedad de un territorio en particular. "Fue una revolución contra la civilización occidental misma, librada, en parte, mediante el método novedoso e insidioso de persuadir a los hijos de Occidente para que se rebelaran contra su propia herencia", subrayó.



(Nota en desarrollo)