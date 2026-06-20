El Cangrejo rompe el silencio, mientras la oposición cuestiona las reformas de La Habana

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Aunque durante años mantuvo un perfil discreto, en los últimos meses Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, ha aparecido reiteradamente en el radar político cubano.

Su nombre ha estado presente en las conversaciones sobre las relaciones entre La Habana y Washington y sobre el futuro de la isla, pero hasta ahora no había hablado públicamente. Por eso, sus recientes declaraciones en una entrevista con el medio emiratí The National News, han llamado la atención dentro y fuera de la Isla.

En su primera entrevista pública conocida, Raúl Guillermo respaldó la necesidad de los cambios económicos impulsados por La Habana y defendió una mayor diversificación de la economía cubana, aunque insistió en preservar el sistema político vigente. Además, aseguró que el gobierno no está dispuesto a “someterse a Estados Unidos ni a ningún país del mundo”.

En la entrevista, “El Cangrejo” estuvo acompañado por Carlos Méndez, viceministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, quien aprovechó la ocasión para reiterar el mensaje del régimen cubano: "Queremos mostrarle también a la comunidad de negocios de los Estados Unidos y que los cubanos que viven en Estados Unidos, en otros países, sepan que en Cuba tienen un espacio para invertir con seguridad, con garantía, para contribuir al desarrollo de Cuba".

Sus declaraciones llegan en medio de una profunda crisis económica caracterizada por inflación, escasez, apagones y un marcado descontento social. Para el opositor Manuel Cuesta Morúa, presidente del Consejo para la Transición Democrática, la aparición pública de Rodríguez Castro tiene un significado mucho más político que económico.

“Lo que hace “El Cangrejo” es ofertar al mundo y a los Estados Unidos lo que el clero ideológico del Partido Comunista ya aceptó”, afirmó Cuesta Morúa en una entrevista con Martí Noticias este sábado.

Según el opositor, las reformas no responden a una iniciativa espontánea del gobierno, sino a las presiones que enfrenta el régimen. “Estados Unidos presiona y ellos toman las decisiones”, sostuvo.

Cambios económicos sin cambios políticos

Las medidas anunciadas por La Habana incluyen la autorización de bancos privados corporativos, casas de cambio privadas, nuevos mecanismos de inversión extranjera, franquicias de comida rápida y una mayor apertura para determinadas actividades empresariales.

Aunque algunos observadores han comparado estos anuncios con procesos aplicados anteriormente por China y Vietnam, Cuesta Morúa considera que cualquier transformación será insuficiente mientras no existan cambios institucionales profundos.

“Para hacer reformas hace falta tener confianza”, señaló. A su juicio, el gobierno cubano debió comenzar por incorporar a la ciudadanía al proceso de discusión, promover cambios legales que ofrezcan seguridad jurídica a los inversionistas y revisar aspectos fundamentales del sistema político.

“Las tres primeras cosas que tenía que haber hecho el gobierno cubano para generar confianza mundial y frente a Estados Unidos era convocar a toda la ciudadanía, ponerla en el centro del asunto, luego convocar a la Asamblea Nacional para hacer todas las transformaciones legales posibles y ofrecer seguridad jurídica robusta a todos los actores”, explicó.

Cuesta Morúa fue más allá al cuestionar uno de los pilares de la actual Constitución cubana. “También tendría que modificar el Artículo cuatro de la Constitución porque nada de lo que están haciendo se justifica con un artículo que declara irreversible el socialismo. Ahora lo que parece irreversible es el capitalismo”, afirmó.

Un país cada vez más impaciente

Mientras el gobierno promueve las reformas como una solución para rescatar la economía, el malestar social continúa creciendo.

Las protestas registradas en distintos puntos del país durante esta semana reflejan una población cada vez más frustrada por las dificultades cotidianas. Para Cuesta Morúa, incluso la naturaleza de las manifestaciones está cambiando.

“El pueblo está diciendo hasta aquí llegamos ya”, aseguró. Cuesta también explicó que las protestas que antes ocurrían principalmente durante la noche ahora comienzan a desarrollarse a plena luz del día.

“Antes se daban dentro de la oscuridad que permitía camuflarte, pero ahora ya son de día”, señaló.

Entre la reforma y la supervivencia

Tras la publicación de la entrevista, el analista Arturo López-Levy, primo segundo del nieto y escolta de Raúl Castro, comentó en la red social X que había sido “un placer contribuir” al reportaje de The National, titulado “No somos una amenaza: el nieto de Raúl Castro, "Raulito", presenta el caso de Cuba ante Estados Unidos y el mundo”. Su participación también generó debate en redes sociales entre usuarios que cuestionaron su análisis y conexión con “El Cangrejo”.

La intervención pública de “El Cangrejo” parece confirmar que el propio régimen considera necesario defender activamente las reformas ante el creciente escepticismo nacional e internacional. Sin embargo, la pregunta sigue abierta. ¿Se trata del inicio de una transformación económica real o de un nuevo intento por preservar un sistema bajo una presión cada vez mayor?

Mientras el régimen habla de modernización, gran parte de los cubanos continúa enfrentando apagones prolongados, salarios bajos y escasez, tanto de comida, medicamentos, como de agua potable. Y para muchos de ellos, la respuesta no está en los discursos, sino en si realmente esos cambios lograrán traducirse finalmente en una mejora tangible de sus vidas.