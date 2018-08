Otra madre perdió a su hija en Cuba por negligencia médica

Hace tres años la abogada cubana Noris Estela Brown perdió a su hija, Daniela Inés Contreras, de 12 años de edad, producto de una negligencia médica en la ciudad de Camagüey, en el centro de la isla.

Su historia, contada en primera persona, ha sido divulgada en una entrevista recientemente realizada por la productora independiente Palenque Visión.

Todo comenzó en el verano de 2015 cuando Noris Estela acudió con su hija al policlínico de su localidad. La doctora que la atendió le indicó a la enfermera que le bajaran la fiebre, pero a la 1:00 de la mañana, cuando lograron bajarle la fiebre a la pequeña, ya la doctora no estaba.

“Vengo para mi casa y no me viene a avisar nadie hasta el lunes. Y entonces dicen que la mamá se había llevado a la niña, cuando en realidad lo que sucedió fue que la niña no fue seguida por la doctora que la comenzó a atender. Y la otra que la vio estaba jugando con su celular, no le dio importancia. (...) Son una cadena de hechos que llevaron a este desenlace”, manifiesta en el video Noris Estela.

Daniela Inés fue enviada entonces con su madre a una extensión hospitalaria, porque en ese momento la epidemia de dengue había alcanzado grandes dimensiones en la ciudad de Camagüey. Al llegar al centro médico, Noris Estela le comunica al doctor que la recibe que su hija tiene fiebre, dolor en las piernas y náuseas. El médico le respondió que la niña debía permanecer en observación.

A la mañana siguiente, cuando Daniela Inés trata de levantarse de la cama, le dice a su madre que se siente mareada. Noris Estela cuenta que salió “corriendo” de la sala a comunicarle a los médicos los síntomas de su hija. Le respondieron que alguien iría a verla. Pero “no fue nadie nunca”.

Luego de almorzar, Daniela Inés tiene su primer vómito. Su madre rápidamente se lo informa a la doctora que estaba a su cargo. Pero su alarma tampoco volvió a recibir la atención de los médicos. Y a eso de las 7 de la noche, vuelve a vomitar dos veces más.

“Fui a ver a otra doctora. Ya mi hija ha tenido tres vómitos (le explica). Tuvo uno por la mañana y el médico que nos atendió aquí dijo que entre los síntomas de alarma el vómito era uno de ellos. Pero además mi hija cayó con la menstruación y eso también es un síntoma de alarma”, le advirtió a la galena.

Luego de esto, la pequeña finalmente es remitida al hospital pediátrico de Camagüey, ya que el centro médico a donde había sido llevada no contaba con los recursos médicos necesarios para poder atender los síntomas que presentaba Daniela Inés.

“Entonces, cuando llegamos al hospital pediátrico, lastimosamente se encontraba bastante lleno y me dejan allí en medio del salón, con sueros, con todos mis paquetes, con la historia clínica y aguantando a la niña”.

Daniela Inés le dice a su madre que “sentía el vientre como si hubiera comido mucho, aunque no hubiera comido nada”. Noris Estela llama otra vez a los médicos, quienes le dicen que no pueden atenderla todavía, que están con otros pacientes.

“La niña misma llama a un doctor y le dice: Ay, doctor, usted cree que yo me pudiera dormir hasta que esto se me quite”, rememora su madre con lágrimas en los ojos.

“Estaba echándole aire a mi hija, junto con el tío que estaba conmigo, y vemos a la niña así tan mal, que yo empiezo a gritar: “Por favor, mi hija está mal, yo la parí, alguien que venga aquí a ayudarme con mi hija, yo no soy médico”. Entonces enseguida vinieron enfermeras, buscaron médicos. Pero mi hija ya venía fría de los pies hacia arriba”.

Noris Estela recuerda que su hija estaba preocupada: “Mamá, mamá, ¿qué me van a hacer?”, le preguntaba.

“Tata, nada, te van a llevar para donde siempre debiste estar, para que veas como te vas a curar. Tu mamá no se va a mover de aquí”, le contestó.

Después de este suceso Daniela Inés fue llevada a la sala de Terapia Intensiva. Pero ya era tarde. Aproximadamente una hora después falleció.

Cuatro días después del entierro de Daniela Inés Contreras, una joven hasta entonces llena de vida que soñaba con convertirse en astrofísica de la NASA, su madre emprendió una larga batalla para que los responsables de la negligencia médica que condujó a su hija a la muerte fuesen condenados.

Según la licenciada en Derecho, las personas implicadas en el caso fueron sancionadas administrativamente por el Ministerio de Salud Pública. Pero su queja no quedó ahí.

“Porque después que obtengo este diagnóstico yo voy a la policía y formulo oficialmente una denuncia por negligencia médica. O sea, sería por homicidio por imprudencia”. Pero las autoridades jurídicas de Camagüey dictaminan que no hubo negligencia médica. “Que todo esto que yo tengo, lo que determinó salud pública, no era así”.

Al quedar inconforme con el fallo, Noris Estela apela a la Comisión Nacional de Salud Pública, que poco más de un año después, determina que sí había existido negligencia médica y que debía reabrirse el caso.

La abogada reconoce que las redes sociales, en especial Facebook, fue un elemento de mucha ayuda para la divulgación del caso.

“Para encontrar la justicia que yo andaba buscando necesitaba el apoyo de las redes sociales. No vacilé un minuto en hacerme una página en Facebook, que está destinada desde la primera palabra hasta la última a este tema, pidiendo el apoyo lógicamente de las personas en cualquier parte del mundo”.

El pasado 30 de julio, Noris Estela publicó en su página de Facebook que la Fiscalía Provincial de Camagüey le comunicó que se reabriría el caso, aunque no tiene aún fecha de juicio.

“Perdí a lo más grande que yo tenía: mi única hija. Pienso que esto va a servir y ha servido de mucho, ha marcado un antes y un después. Por lo menos en Camagüey, que es donde conozco”, concluyó.

