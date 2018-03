La oposición venezolana retoma las calles

Con concentraciones en varios puntos de la capital venezolana, la oposición retomó el sábado las acciones de calle para organizar a la población contra las elecciones presidenciales del 20 de mayo y presionar por garantías electorales.

Decenas de opositores se concentraron de manera pacífica en plazas y centros deportivos del este y oeste de la capital para como parte de la iniciativa promovida por el llamado "Frente Amplio Venezuela Libre" que creó la semana pasada la coalición opositora juntamente con asociaciones civiles y disidentes del oficialismo, para organizar a la población contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Desde mediados del año pasado la oposición no realizaba acciones de calle tras el fracaso de las protestas antigubernamentales que se desarrollaron entre abril y julio y que dejaron más de 120 muertos y centenares de heridos y detenidos.





"Los venezolanos queremos un cambio y por eso vamos a seguir la lucha en las calles", afirmó Roxana Porras, de 51 años, empleada de la empresa estatal Corporación Eléctrica Nacional, durante una concentración que realizaron decenas de vecinos y dirigentes opositores en la plaza Bolívar del municipio de Chacao, en el este de la ciudad, para discutir las acciones que seguirá la oposición para protestar contra las elecciones presidenciales y exigir garantías.



"Esto es solo el primer paso. Esperamos que más venezolanos se sumen a esta iniciativa para lograr los cambios que queremos", agregó.





"Nosotros no somos abstencionistas. Nosotros queremos elecciones, pero elecciones limpias, no queremos simulacros", afirmó el expresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Henry Ramos Allup, al rechazar, en un acto en el oeste de la ciudad, la consulta que convocaron las autoridades para el 20 de mayo.



Ramos Allup exhortó a los sectores adversos al gobierno a organizarse y mantener la presión para lograr garantías electorales. Asimismo, el dirigente pidió a la fuerza armada que se pronuncie y no permita que se "estafe la voluntad popular".



La coalición opositora _ que agrupa una veintena de partidos_ descartó su participación en los comicios presidenciales alegando que no reúne las condiciones necesarias.



Algunos gobiernos de la región y la Unión Europea también han objetado la elección presidencial anticipada y han dejado entrever que no reconocerían los resultados.



Maduro, quien está optando a la reelección, ha descartado los cuestionamientos al proceso, y solicitó al secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que envíe una comisión de observadores para la consulta.



El candidato independiente Henri Falcón, que rompió con la línea de la coalición para inscribir su candidatura, viajó esta semana a Nueva York para solicitar a las autoridades de la ONU que envíen observadores. Guterres no ha ofrecido comentarios sobre la solicitud del gobierno venezolano pero algunas autoridades del organismo han adelantado que el envío de una misión debe ser aprobada por la Asamblea General o el Consejo de Seguridad.



En la elección de mayo sólo participarán Maduro, Falcón, el pastor evangélico Javier Bertucci, el empresario Luis Alejandro Ratti y el ingeniero Reinaldo Quijada.

(Con información de la agencia AP y redes sociales)