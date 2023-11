"Nadie nos da importancia", vecinos de Cojímar, frustrados ante abandono de las autoridades (VIDEO)

En espera de una respuesta de las autoridades cubanas se encuentran los vecinos de un edificio ubicado en Villanueva 15217 entre Real y Cuevas, en Cojímar, La Habana, que el 1 de noviembre salieron a la calle en protesta por un derrumbe parcial ocurrido en el inmueble donde habitan.

En redes sociales circularon videos donde se ve a los residentes del edificio manifestarse cortando el paso en una calle de la localidad costera del municipio Habana del Este.

Según sus declaraciones, protestaron porque en el lugar viven niños y personas con discapacidad y porque han hecho reclamos a las autoridades pertinentes sin que ofrezcan una solución.

“Mira, un niño impedido, una niña de dos años, otra niña de dos años, un niño de tres años, todo lleno de muchachos… y no hacen nada, no hacen nada, es peloteo, peloteo… Llevamos más de 15 años en esta gracia. Se acabó esto, asere, o nos llevan presos a todo el mundo, o nos sacan de aquí para algo que valga la pena”, dijo uno de los vecinos afectados.

"Porque nadie nos da importancia y el edificio ahora mismo se está cayendo y por poco mata a la mujer y a la niña, ahí, ahora mismo", declaró un señora desde la pequeña barricada que intentaron armar los manifestantes.

La hermana de uno de los damnificados por el derrumbe parcial compartió a Martí Noticias detalles de lo ocurrido, aunque prefirió no ser identificada.



Según explicó, se cayó un alero delante de la puerta donde se disponían a salir con una "niña chiquita que iba a salir en ese momento, pero bueno, no les cayó a ellos".

La entrevistada dijo que al edificio se le conoce como el Hotelito de Cojímar y fue construido a mediados del siglo pasado y está declarado en peligro de derrumbe.



“Eso es un hotelito de los años 50 (...) se han caído los aleros y algunos pedazos del techo y hay muchas rajaduras. Hay peligro de derrumbe total”, describió.

Tras la protesta de los vecinos, a las familias "los citaron del Gobierno y le hicieron como un expediente a cada uno y mañana les dicen el resultado”.

En enero de este año varios residentes de Cojímar expusieron los problemas que enfrenta la histórica localidad, uno de los principales escenarios en la Toma de La Habana por los ingleses en el siglo XVIII e inspiración de Ernest Hemingway para su novela El Viejo y el Mar.

En un artículo publicado en el portal oficialista Cubadebate varios foristas escribieron:

"Cojímar es una localidad con una belleza natural extraordinaria sin embargo, está muy abandonado, solo un par de calles son transitables, muchos vertederos de basura".

"Debían ocuparse más de el hueco frente a la escuela Guerrillero Heroico porque es un peligro para los niños que transitan allí y hasta han tenido que desviar las rutas de ómnibus. Esta situación data de años y no se concibe que con un apoyo de las empresas locales y con el 1% de los contribuyentes se pueda lograr taparlo". "Vivo en otro Cojímar. En el que vivo las esquinas están todas llenas de basura (hace 7 días las recogieron después de estar 20 y tantos días sin hacerlo). Seguro que en Cojímar se respira mucha confianza".



"(...) Se ha deteriorado mucho sus calles, incluyendo las que hace unos cuantos años atrás fueron reparadas, lo que pasa es que a veces no se hacen bien las planificaciones y después que muchas se repararon las volvieron a romper porque había que instalar los relojes contadores de agua, es decir, las repararon y luego las rompieron. Los basureros abundan en casi todas las esquinas, algunos más famosos que otros como el de calle G esquina 27, eso emula con Cayo Cruz, y eso que está al lado del SAF, me imagino cómo estarán las moscas y roedores allí, si en las casas a los alrededores las moscas no faltan.Entre otras cosas me parece que hay que trabajar más en cuanto al abastecimiento de los agros que tiene Cojímar, pues la mayor parte de las veces están bastante pobres, hay que acudir a los carretilleros con sus elevados precios para poder resolver, y qué decir del transporte, la 58 o la guagua madre, como le decimos los cojimeros porque casi siempre es una sola. Hay que tomar en cuenta que la población de Cojímar es bastante envejecida y dependemos del servicio de esta guagua sobre todo para trasladarnos a los hospitales, pues esta ruta recorre varios, Naval, Ameijeiras, Fajardo, Neurológico, Calixto García, etc. Hay que poner mucho corazón a ver si se mejoran las condiciones de Cojimar, entre otras cosas su higiene como planteaba anteriormente, pues aquí no hay alcantarillado, es por fosas y muchas veces hay calles por donde corren las aguas albañales".

[Con reporte radial de Ivette Pacheco]