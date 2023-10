Otro derrumbe en La Habana Vieja deja dos heridos; vecinos piden acción del gobierno, no lamentos

A solo una semana del fatal derrumbe en Lamparilla No. 368, en La Habana Vieja, un incidente similar dejó dos heridos este miécoles en otro edificio de viviendas de ese municipio, informaron las autoridades.

El siniestro ocurrió en la calle San Isidro No. 178, entre Compostela y Habana, "al producirse la caída de una pared lateral del edificio colindante sobre el techo de fibro de una vivienda con cubierta ligera", dijo el Gobierno de la capital en Facebook.

Los lesionados fueron trasladados al Hospital Calixto García, donde recibían atención médica, añadió el Gobierno de La Habana.

El martes pasado, un derrumbe en Lamparilla No. 368, también en La Habana Vieja, causó la muerte a tres personas: dos rescatistas y un residente en el lugar.

"Quería opinar, pero, sinceramente, se me quitan las ganas, y el desencanto es increíble cuando leo que siguen los derrumbes de edificios. Es como si no tuvieran un indicador que alertara que el deterioro es tan grande que seguirán dándose estos fenómenos", comentó en Facebook la estudiante habanera Rosa María Santana.

Sobre la inacción de las autoridades y el discurso repetitivo de las mismas que atribuye las desgracias del país al embargo estadounidense, señaló: "Es tan horroroso escuchar que el bloqueo externo frene las mentes de algunos porque hay situaciones que el remedio está aquí dentro, que lo externo no frena el pensar y el deseo de hacer cosas mejores para nuestra gente, para nuestra Ciudad, para toda CUBA. Vamos a hacer y hablar menos, la demagogia no puede ser el camino de conformidad a nuestros problemas".

María Isabel Ramos Freijó, residente en el municipio Cerro, también en la capital, fue más allá y criticó que el Gobierno se limite a informar sobre los derrumbes, en lugar de prevenirlos con acciones concretas.

"Y la tarea del gobierno es meramente informativa, que grado de ineptitud. Y si no estás apto, da paso; es mejor cualquier variante que ver caerse una ciudad y solamente socorrer a las víctimas. Ah, y no empiecen con el discurso político, que esto es realidad al margen de las ideologías", subrayó.

Lucrecia Pazos Pumariega coincidió en que lo que necesitan los residentes de zonas en peligro de derrumbe son acciones del Gobierno. "...Es lo que espera la ciudad para que no ocurran más hechos como estos. Se les agradece las lamentaciones, pero lo que se necesita son acciones", dijo.

Tras el derrumbe en Lamparilla No. 368, vecinos del lugar dijeron a Martí Noticias que, a pesar del peligro, las personas se ven obligadas a pernoctar en los viejos edificios. “Un derrumbe remueve los cimientos de casi toda la cuadra. Pero realmente al cubano no le importa eso, ¿me entiendes?, porque el cubano lo que necesita es un techo donde vivir. El problema está en que hasta que no se te cae la casa, no te dan un albergue”, comentó uno de ellos.

El problema de la vivienda es crítico a lo largo y ancho de la isla, donde el déficit habitacional asciende a 929.695 viviendas, según cifras oficiales.

Vecinos de Zulueta No. 702 envían un S.O.S a Díaz-Canel



El 3 de octubre pasado, miembros de cinco familias residentes en la azotea de un edificio en Zulueta No. 702, en La Habana Vieja, antiguo Cubatabaco, enviaron una carta abierta al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en la que exponen el deterioro del inmueble a causa del robo de las vigas que lo sostienen.

"A la vista de cuadros, funcionarios y militantes del Partido Comunista de Cuba, a diario extraen las vigas y tablas que sostienen el edificio, al punto de que peligran nuestras vidas y nuestras viviendas. A la EMPA 1, dueña del patrimonio, no le importa el edificio, pues han sido numerosas las quejas y no hacen nada. La EMPA 2, ocupante actual, dice que no tiene responsabilidad al respecto", explican los firmantes de la misiva.

Los vecinos detallan los pormenores del caso, del que tienen conocimiento la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, a quien escribieron en febrero pasado y aún no reciben respuesta, y el viceministro primero de esa entidad, Yosvany Pupo Otero, quien los visitó, pero no presentó soluciones, aseguran.

Añaden que una denuncia hecha por los vecinos a la Policía "fue archivada por falta de elementos", ante lo que cuestionaron cómo es posible que una empresa estatal sea saqueada a la vista de todos y esta acción quede impune.



"¿Qué tiene que pasar, que se nos derrumbe la casa, que se mate uno de nosotros bajando la escalera, que uno de los niños o ancianos se accidente?", se preguntan los vecinos de Zulueta No. 702.

Los firmantes de la carta, que aclaran que la misma "no tiene fines políticos", emplazan a Díaz-Canel a intervenir y ofrecer una solución.

"Esto no tiene nada que ver con el bloqueo de los Estados Unidos, es una muestra más de la corrupción interna que hay en nuestro país. Visto que las estructuras del gobierno han fallado y que el artículo 61 de la Constitución, en nuestro caso ha sido letra muerta, nos dirigimos a usted como último recurso para que intervenga y se cumpla la ley. Esperamos con urgencia su intervención", concluyen.