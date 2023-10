Recuperan cuerpo de un tercer fallecido en derrumbe de La Habana Vieja (VIDEO+FOTOS)

El cuerpo sin vida de un residente en el edificio multifamiliar de La Habana Vieja que colapsó en la noche del martes fue recuperado por los rescatistas, que laboraron sin descanso durante horas en busca de sobrevivientes, informaron las autoridades locales.

"Rescatistas encuentran cuerpo de persona que se encontraba atrapada entre los escombros, a consecuencia del derrumbe ocurrido ayer en municipio #HabanaVieja", dijo el Gobierno de La Habana en su cuenta de Facebook.

El fallecido fue identificado como Ramón Páez Frómeta, de 79 años de edad, residente en el lugar y quien se encontraba en el edificio en el momento del derrumbe.

Otras dos personas, miembros del equipo de Rescate y Salvamento que acudieron al lugar del siniestro, fallecieron a causa de un segundo derrumbe cuando se encontraban en el interior del inmueble en busca de personas atrapadas.

"Cuanto dolor en el corazón de cada persona que sepa de este lamentable suceso. ¿Cuánto tiempo nos tiene que tocar llorar? ¿Porque no prevenir? Todo se nos niega, todo es dolor y malas noticias. No queremos llorar más, hagamos lo que toca. No nos lamentemos más. Ni una vida más perdida por accidentes prevenibles", comentó en el post del Gobierno de La Habana la capitalina Yunia Yanet Peña Díaz.

La mujer advirtió a las autoridades que el lugar donde reside podría ser el próximo en derrumbarse en un municipio donde gran parte de las viviendas corren ese peligro.

"Campanario esquina Rastro, será noticia triste. Vengan ahora a salvar 23 familias que vivimos con la espera de una desgracia. Ahora a trabajar, no mañana a lamentar", manifestó Peña Díaz.

Otra residente en el municipio, Viera Ferro Soledad, hizo un comentario similar. "La Habana se cae a pedazos A la vista de todos y nada podemos hacer para evitarlo. Al menos yo me cansé; solo espero que cuando a mi vivienda le suceda lo mismo, no estemos mi nieto y yo dentro. Que pueda sobrevivir y no morir bajo los escombros".

Yesley Rodríguez de la Cruz fue más allá y sugirió acciones concretas que las autoridades deberían seguir para prevenir estas tragedias.



"Pienso que debieran hacer un levantamiento del estado constructivo de los edificios de la Habana Vieja para preveer sucesos desafortunados como este. Pienso que eso sería fundamental. Realmente, lamento mucho las pérdidas de vidas humanas, en primer lugar, y las pérdidas materiales de esas personas también, que en estos momentos es difícil volver a tenerlas", manifestó.

Este miércoles, vecinos de la calle Lamparilla No. 368, entre Villegas y Aguacate, en La Habana Vieja, donde ocurrió la tragedia, también alertaron que este no será el último derrumbe en la zona, y pidieron al Gobierno tomar decisiones inmediatas para impedir futuras pérdidas de vidas en estos incidentes.

Los rescatistas fallecidos fueron identificados como Yoandra Suárez López, de 40 años de edad, bombera voluntaria y profesora de la Escuela Nacional de Bomberos, y Luis Alejandro Llerena Martínez, de 23 años, quien trabajaba como profesional desde 2022. Otros dos lesionados continuaban ingresados en el Hospital Calixto García, sin peligro para la vida, confirmaron las autoridades.