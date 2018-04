Lula esperará la detención rodeado de una multitud de seguidores

Medios brasileños indican que una de las hipótesis más fuertes sobre la reacción del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva a la orden de prisión expedida ayer por el juez Sergio Moro es que no se vaya a entregar y espere a la Policía Federal (PF) en la sede del Sindicato de los Metalúrgicos del ABC, en São Bernardo do Campo, región metropolitana de São Paulo.

Según aliados que estuvieron con el ex presidente, Lula estaría considerando esperar a ver la magnitud de las manifestaciones en el lugar esta mañana y en las primeras horas de la tarde del viernes decidirá si cumple o no la determinación de Moro de presentarse a la Superintendencia de la PF en el estado de Paraná antes de las 5 de la tarde.

"Todavía no ha decidido", confirmó a la revista brasileña VEJA el diputado federal por São Paulo del Partido de los Trabajadores (PT) Paulo Teixeira.

Teixeira estuvo con el ex presidente y dijo que Lula "está tranquilo".

También habló a la prensa sobre la posibilidad de que el ex mandatario petista no se entregue. La diputada estatal Manuela D'Ávila, la pre-candidata del Partido Comunista a la Presidencia dijo que ésta será "una decisión exclusivamente de Lula".

De acuerdo con otro parlamentario petista, si la protesta fuera "entusiasta", ganaría fuerza la alternativa de obligar a los policías a atravesar la eventual multitud para cumplir el mandato judicial. En caso contrario, Lula sería más susceptible a la posibilidad de viajar a Curitiba y presentarse en la sede policial.