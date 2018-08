Liberan a Eberto Hidalgo chofer de UNPACU pero queda encarcelado José Daniel Ferrer

El militante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y chofer de esa organización, Eber Hidalgo, fue liberado este sábado sin cargos, según informó a través de las redes sociales su esposa, Ada Ladrón de Guevara.

“Hermanos como esposa de Ebert Hidalgo quiero dar a conocer que aunque él a quedado libre, nosotros nos mantendremos alzando las voces por la libertad de José Daniel Ferrer. La familia de José no está ni estará sola, estamos con ustedes y hasta que no lo liberen no descansaremos. LIBERTAD para José Daniel Ferrer”, dijo Ada en su página de Facebook.

Al momento de redactar esta nota Martinoticias no ha podido comunicarse por teléfono con familiares de Ferrer o la propia esposa de Hidalgo.

La noticia de su liberación fue comentada también por el opositor Guillermo Fariñas Hernández, a través de su cuenta de twitter.

La Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba emitió el viernes sendos autos de procesamiento contra el coordinador nacional de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, y al activista y chofer de la organización, Ebert Hidalgo Cruz, acusándolos "asesinato en tentativa".

El fiscal había pedido para ambos prisión preventiva.

(Con información de las redes sociales)