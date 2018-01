Guantánamo, provincia con más puntos de control en Cuba

Nueve puntos de control activados por la Policía Nacional conforman el sistema de control y vigilancia de la provincia Guantánamo, todos habilitados con cámaras de vigilancia y con un grupo de policías uniformados las 24 horas del día.

La sensación de estar controlados embarga a los guantanameros quienes así lo explicaron a Martí Noticias.

«Todas las vías principales están cubierta por varios puntos, si vas para Baracoa primero paran el vehículo en el punto de Glorieta, luego en el de Tortuguilla y por último en Cajobabo, siempre con el mismo procedimiento buscando que llevan los pasajeros o simplemente pedir las identidades personales de todos los que viajan en el camión, como tratando de controlar el flujo de personas desde la capital provincial hacia ese municipio» declara José Parra chofer de un carro de transporte de pasajeros particular que cubre esta ruta varias veces a la semana.

Alfredo Matos residente en el reparto Isleta viaja al menos dos veces al mes al municipio Maisí, nos relata una de sus vivencias en el punto de Cajobabo «La semana pasada venia en un carro de pasaje particular y en el punto de Cajobabo lo pararon, revisaron a todos y yo que traía un bolso con cinco libras de café para mi casa ingenuamente pensé que no pasaría nada, en cuanto el agente detecto el bolso me bajo de carro y me envió en un carro patrulla para la unidad de la policía del municipio Imías, allí otro agente me impuso una multa de trescientos pesos solo por cinco libras de café»

El municipio Caimanera en el que más puntos de controles tiene, uno a la salida de la ciudad en el 8 oeste y el 16 sur, el segundo a doce kilómetros en el poblado de Cayamo y el ultimo a la entrada del poblado de Caimanera, para visitarlo hay que obtener un permiso del Ministerio del Interior quien expide un pase temporal, de otra forma es imposible visitar este municipio. «Yo visitaba a un amigo con regularidad en la comunidad La Cerámica, allí me pasaba los fines de semana y luego el domingo regresaba a mi casa», relata Ricardo Echavarría, residente en el barrio Sur Hospital.

«Un viernes un policía del Punto de control del 8 y el 16 sur que en varias ocasiones me había visto pasar por esa ruta me pidió el carnet de identidad y me bajo del transporte, llamó una patrulla y me envió para la Unidad Provincial de Operaciones, allí supe que me estaban acusando de Salida Ilegal, situación que me mantuvo un mes detenido allí mientras se aclaraba mi situación, fui liberado sin una disculpa y sin una explicación»

Otro punto de Control que es utilizado constantemente para realizar detenciones arbitrarias y no permitir viajar a activistas de Derechos Humanos y Periodistas Independientes en el de la Autopista, sobre él manifiesta Henry Couto activista de la Unión Patriótica de Cuba UNPACU.

«He sido detenido en varias ocasiones en ese punto, saliendo de la provincia y entrando también, como es el que controla la entrada a la provincia es donde más opositores al régimen han detenido, allí me han decomisados computadoras, teléfonos y bienes personales, además es utilizado para no permitir viajar a quienes ellos quieran y en el momento que quieran, para eso son los puntos de control, para controlar la vida de los cubanos»