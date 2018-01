Libertad en Cuba: los que la necesitan ofrecen sus testimonios

Una expresa política está detenida y le impiden asentarse en La Habana, integrantes de un grupo audiovisual independiente reciben amenazas, les confiscan sus equipos de trabajo y son detenidos regularmente. Un opositor que se paró frente a las cámaras de la prensa extranjera recibe un año después una condena de trabajo forzado.

Así reprime el disenso el régimen cubano. “Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención” de personas críticas al oficialismo, señala el reporte periódico de Human Right Wacht.

El gobierno cubano ha hecho desmejorar considerablemente la situación de los derechos humanos en la isla. Los informes recientes de organizaciones como Freedom House y Human Right Wacht así lo atestiguan.

La libertad de prensa y la libertad de internet se han visto afectadas por la acción del régimen de Cuba, que lleva con mano dura cualquier acto de desobediencia civil.

Cuba fue otra vez incluida en la lista de países no libres, según la última edición del informe anual sobre derechos políticos y libertades civiles, Freedom in the World 2018, publicado este martes por Freedom House.

La isla bajó otro escaño en la calificación y ahora obtuvo 14 puntos en una escala de 100 posibles, para quedar en el lugar 186 de una lista de 210 países evaluados.

Por su parte, Human Rights Watch, en su Informe Mundial 2018 publicado este jueves, dijo que el régimen de La Habana continuó reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública en 2017.

Impedir que sea documentada la represión

En el programa Contacto Cuba, de Radio Martí, dos opositores expusieron sendos casos en que la Seguridad del Estado, en complicidad con las autoridades y la policía, coartan la libertad de movimiento y el derecho a disentir de los cubanos.

Desde la ciudad de Guantánamo, el opositor Rolando Rodríguez Lobaina, coordinador de la agencia audiovisual Palenque Visión, denunció el miércoles que la noche anterior desconocidos robaron pertenencias en su casa.

“Roban en mi casa, y algunas piezas aparecen al doblar de la esquina… esto se une a que hace dos días vienen haciendo llamadas de amenaza a familiares desde teléfonos anónimos. Es uno de los mecanismos que funciona para hacer presión, para desconcentrar, asediar, son los métodos oscuros de la represión”, explicó Lobaina.

El también ingeniero informático Rodríguez Lobaina ha denunciado en diversas ocasiones como la Seguridad ha intentado diezmar su productora independiente.

“Sabemos que es el régimen, que mandan personas a acercarse, a buscar cualquier tipo de información, a saber qué hay dentro de la casa, a poner micrófonos: sabemos que tengo micrófonos, y lo dejo para que escuchen lo que hablamos, porque todo lo que decimos y hacemos es abierto, trabajamos abiertamente”, indicó.

En noviembre pasado se celebró en Miami el segundo encuentro Cuba Internent Freedom, y Lobaina expuso cómo su grupo ha producido más de 5 mil reportajes y documentales en algo más de 5 años, pero han sido víctimas de acoso, represión y el decomiso constante de sus equipos de trabajo.

Restricción de movimiento

El pasado viernes, 12 de enero, integrantes de la Unión patriótica de Cuba (UNPACU) en La Habana celebraron el Día de Reyes –ante el acoso a que fueron sometidos por la policía el día 6, la fecha señalada tradicionalmente-, pero volvieron a ser interrumpidos por la Seguridad del Estado.

La expresa política Marieta Martínez Aguilera, que cumplió su condena en diciembre pasado, fue detenida en las cercanías de la vivienda de Zaqueo Báez Guerrero, en el poblado de Calabazar, para que no participara en la celebración que ofrecían a los niños del barrio.

El esposo de Martínez Aguilera, el opositor Silvio Cobas, dijo que la mujer fue detenida porque protestó con consignas por los derechos humanos ante la acción de la policía.

“Cuando ella entregó sus papeles de la libertad condicional le dijeron que andaba por lugares no adecuados, le hablaron en mala forma, la trataron mal a ella y nos condujeron para la unidad (policial)”, afirmó Cobas.

Según el hombre a él lo llevaron a una oficina y le explicaron que Marieta Martínez será deportada hacia Camagüey, lugar donde tiene la residencia estampada en el carnet de identidad, y aunque ya estaban en trámites de obtener una residencia transitoria, las autoridades insistieron en el traslado obligatorio hacia el centro del país.

De las cámaras de ESPN al trabajo forzado

Esta semana, la Fiscalía Municipal de La Habana Vieja emitió un documento en el que confirma sentencia al opositor Yaser Rivero Boni bajo los delitos de desacato y una condena de 2 años de trabajo correccional con internamiento.

Los hechos ocurrieron el 29 de marzo de 2017, cuando el opositor transitaba por la céntrica calle Obispo, del casco histórico de la capital cubana, y fue interceptado por la agente policial Yanise Valiente Echevarría, que le solicitó identificación y “ella empieza a provocarme” –explicó Boni- por lo que se manifestó contra el gobierno.

Con gritos de ¡Abajo Fidel! ¡Abajo Raúl! Rivero Boni fue llevado a la estación policial más cercana, y allí fue notificado de la denuncia que hizo la misma agente policial contra él.

El antecedente más inmediato de Rivero Boni con las fuerzas de seguridad fue el día mismo en que el entonces presidente Barack Obama abandonaba Cuba, luego de presenciar un partido de béisbol entre el equipo nacional y los Tampa Rays, de Grandes Ligas.

Boni se interpuso ante las cámaras de televisión de la cadena ESPN e interrumpió al reportero Bob Ley a los gritos de: “Nosotros somos opositores, ¡Abajo los Castros! Estamos pidiendo la libertad de los presos políticos. ¡Abajo los Castros!”.

El ajuste de cuentas para Rivero Boni, al parecer, ha llegado camuflada en un delito de desacato a la autoridad, y no como anteriormente se hacía aludiendo a la “propaganda enemiga” o “desacato a la figura del Comandante en jefe”.

Desde Miami, donde reside Yakelín Boni, -madre de Rivero, una Dama de Blanco exiliada- expresos políticos, opositores y exmiembros de la disidencia interna lanzaron una campaña por la libertad del activista.

“Amigos de Facebook, activistas cubanos, en unos minutos inicia la campaña por Twitter en favor del activista Yaser Rivero Boni. Les pido que, dentro de sus posibilidades, se unan para que nuestro tuitazo llegue hasta las entrañas mismas de la dictadura comunista. El hashtag a usar es #NoJail4YRBoni”, indicó en su página de Facebook el portavoz de la iniciativa, Lázaro González.