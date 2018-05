FMI emite "declaración de censura" contra Venezuela por falta de datos económicos

La junta del Fondo Monetario Internacional emitió el miércoles una "declaración de censura" contra Venezuela, diciendo que el país no entregó los datos económicos necesarios al organismo, y le dio al Gobierno seis meses para tomar medidas.



"La junta encontró que Venezuela no ha implementado las medidas correctivas y no ha entregado información de una serie de ítemes adicionales requeridos", dijo el FMI en un comunicado, tras advertir a Venezuela en noviembre que necesita mejorar su flujo de datos bajo las normas de la institución.



"El fondo ha emitido una declaración de censura contra Venezuela por no implementar estas medidas correctivas", agregó.



La medida no impone sanciones inmediatas contra Venezuela, pero podría llevar a que el Fondo eventualmente impida que el país vote sobre las políticas del organismo.



Venezuela, que fue un socio fundador del FMI en 1946, se mantiene como miembro con derecho a voto en la institución, pero no ha tenido ningún compromiso formal con el organismo por más de una década.

(Reuters)