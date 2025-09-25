Familiares esperan veredicto tras polémico juicio por protestas pacíficas en Encrucijada

Getting your Trinity Audio player ready...

El juicio contra el escritor José Gabriel Barrenechea, y contra otros cinco participantes de las protestas del 7 de noviembre de 2024 en Encrucijada, Villa Clara, quedó este miércoles concluso para sentencia.

Ahora los familiares tendrán que esperar a que el Tribunal Provincial delibere, vote y firme la causa.

“Un juicio muy largo, muy extenso. Desde por la mañana, acabó como a las 8 de la noche, más o menos. Un juicio muy claro, muy a favor de los muchachos. Una defensa excepcional, muy buena. Se vio como la Defensa desacreditó a los policías, a la Seguridad de Estado que se veía que estaban mintiendo para tratar de perjudicarlos”, relató a Martí Noticias, en condición de anonimato, el familiar de uno de los juzgados.

Precisó que la defensa llevó a más de 20 testigos que testificaron sobre la naturaleza pacífica de la demostración, mientras que la Fiscalía presentó seis testigos, todos vinculados a la Policía política y la PNR [Policía Nacional Revolucionaria].

Junto al intelectual, serán juzgados por el mismo delito Yandri Torres Quintana, de 37 años, y Rafael Javier Camacho Herrera, de 26, para los que el órgano acusador solicita nueve años de prisión.

Para Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa, de 47 años, y Marcos Daniel Díaz Rodríguez, de 26, cinco años y cuatro y para Yuniesky Lorences Domínguez de 47 años.

“La Jueza, al final, dijo que iba a ver un cambio medida, lo que nos queda es esperar, si fallan a favor de los muchachos o no; pero a mi manera de entender pueden salir absueltos o con una multa”, señaló nuestra fuente.

“Claro, sabemos también que aquí en Cuba la justicia no es como en otros lados, es bien difícil. Pero todo parece indicar que van a ser absueltos según las pruebas que se presentaron. No tienen causa para sancionar a esos muchachos”, destacó.

El pastor Mario Félix Lleonart, amigo cercano de Barrenechea, señaló en conversación con nuestra redacción que en las zonas colindantes con el tribunal se registró un amplio despliegue de las fuerzas represivas

“El movimiento represivo, no solamente en la ciudad de Santa Clara sino en toda la provincia, durante el día fue extremadamente aparatoso, especialmente en todas las zonas aledañas al Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, no solamente de policías de azul y patrullas, sino también boinas negras”, dijo el religioso, , exiliado en Estados Unidos,.

“Personas que se atrevieron a acercarse, me reportan que les conminaron a alejarse, o serían detenidos, y solamente permitieron entrar al recinto judicial a familiares o a testigos”, refirió el presidente del Instituto Patmos.

El líder del Foro Antitotalitario Unido, Guillermo Fariñas, fue arrestado en la mañana cuando se dirigía al edificio donde se celebraría el juicio. Fue liberado en la tarde.

“Los familiares, luego de estas jornadas tan tensas y agotadoras, dicen que los testigos pudieron expresar su defensa de los acusados y también los abogados expresaron lo que ya hemos dicho, que estos acusados están injustamente acusados”, subrayó Lleonart.

“Han permanecido, desde noviembre, prisioneros por gusto porque, en primer lugar, no fueron los únicos. Toda Encrucijada salió masivamente, pero, en segundo lugar, toda Encrucijada salió pacíficamente. Por lo tanto, juzgar a seis y juzgarles por desorden público cuando allí no hubo desorden público. Es una injusticia total”, recalcó el religioso.

Recientemente, Amnistía Internacional denunció la represión sistemática sobre los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica que se traduce en criminalización de la protesta y persecución de toda voz pública crítica o disidente”.

Entre las víctimas de estas prácticas represivas, la organización mundial citó a Barrenechea Chávez y a sus compañeros en la causa penal que las autoridades les instrumentaron.