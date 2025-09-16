Ponen fecha a juicio contra intelectual cubano José Gabriel Barrenechea

Getting your Trinity Audio player ready...

El juicio contra el intelectual cubano en prisión política José Gabriel Barrenechea, detenido desde noviembre de 2024, será el 24 de septiembre, a las 9 de la mañana, en el Tribunal Provincial Popular de Villa Clara.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía del régimen, al que tuvo acceso el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Barrenechea Chávez enfrenta cargos de "desórdenes públicos" tras la protesta pacífica, el 7 de noviembre de 2024, ocurrida en la localidad de Encrucijada, Villa Clara, donde reside.

La petición fiscal es de seis años de cárcel.

Los cargos en contra del intelectual se basan en su presunta participación en la manifestación para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico. La fiscalía ha presentado como evidencia los posts y comentarios de Barrenechea en redes sociales, alegando que "muestra su total desafecto por el proceso revolucionario y su máximo dirigente".

El acusado permanece en prisión provisional, junto a otras cinco personas vinculadas a la misma causa, desde su detención en noviembre de 2024.

El OCDH recordó que la actuación sádica del régimen contra Barrenechea llegó a un extremo cuando su madre, Zoila Chávez, una anciana de 84 años aquejada de cáncer, que agonizaba en soledad en su vivienda de Encrucijada, Villa Clara, suplicó a las autoridades cubanas que le permitieran ver a su hijo antes de morir, un deseo que no le fue concedido.



La madre del preso político falleció a inicio de mayo de 2025, sin poder despedirse de su hijo.

"El caso, radicado con el número 944 de 2024, resalta la criminalización de la protesta en Cuba. La acusación no solo se centra en los hechos de la manifestación, sino que también utiliza las opiniones políticas de Barrenechea como elementos probatorios", denunció el OCDH.