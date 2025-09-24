Enlaces de accesibilidad

Detienen al opositor Guillermo Fariñas cuando se dirigía al juicio del escritor José Gabriel Barrenechea

El Premio Sájarov Guillermo Fariñas
Sumario

  • Las autoridades cubanas detuvieron al opositor Guillermo Fariñas, líder del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), mientras se dirigía al Tribunal Provincial de Santa Clara para asistir al juicio contra el escritor José Gabriel Barrenechea.
Las autoridades cubanas detuvieron este miércoles al opositor Guillermo (Coco) Fariñas, líder del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, cuando se dirigía hoy a la sede del Tribunal Provincial de Santa Clara para participar en el juicio contra el escritor José Gabriel Barrenechea.

"La policía política de la tiranía comunista de Cuba acaba de secuestrarlo", dijo a Martí Noticias el periodista independiente Adriano Castañeda.

"Se dirigía al juicio amañado y violatorio a los derechos humanos del preso político e intelectual villacareño", precisó Barrenechea sobre Fariñas, exprisionero político y Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo 2010.

Detienen al opositor Guillermo Fariñas
Barrenechea, detenido desde noviembre de 2024, será procesado este miércoles un tribunal de Santa Clara el 24 de septiembre y podría enfrentar hasta seis años de prisión. El escritor y periodista se encuentra recluido en la cárcel La Pendiente de Santa Clara.

PEN Internacional condenó esta semana en un comunicado la situación del escritor. “Los escritores y artistas cubanos continúan enfrentando una persecución implacable por sus libros, artículos y protestas”, comentó la organización en un comunicado.

