Fallece senador colombiano Miguel Uribe dos meses después de atentado

El senador y aspirante a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe Turbay, falleció este lunes en un hospital de Bogotá dos meses después de resultar gravemente herido de un disparo en un atentado contra su vida.



“Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. (...) Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor”, escribió en un sentido mensaje en Facebook su esposa, María Claudia Tarazona, confirmando la muerte del joven político, de 39 años de edad.

Uribe Turbay fue sometido a una cirugía de urgencia tras el atentado, ocurrido el 8 de junio durante un evento de campaña en Bogotá, y permaneció hospitalizado en cuidados intensivos hasta su fallecimiento. El político recibió varios disparos por la espalda, dos en la cabeza y uno en una pierna.

El ataque, captado en videos que se diseminaron rápidamente en las redes sociales, conmocionó a los colombianos y generó una ola de rechazo dentro y fuera del país sudamericano al recordar los tiempos más oscuros de violencia generados por el narcotráfico.

Un adolescente sospechoso de perpetrar el hecho fue arrestado en la escena del ataque, y en el proceso de la investigación, resultaron detenidas otras personas vinculadas al atentado.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, expresó su pesar por la muerte del político colombiano y exigió justicia para los responsables.

"Con profunda tristeza nos enteramos de la trágica muerte del senador colombiano @MiguelUribeT. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables", escribió en su cuenta de X.

El congresista republicano por la Florida, Mario Díaz-Balart, también lamentó el hecho y ofreció sus condolencias a la familia de Uribe Turbay.

"Me uno al pueblo colombiano en este momento de profunda tristeza tras el fallecimiento de @MiguelUribeT, un joven político que fue una esperanza para la democracia en su país. Mis más sinceras condolencias a su familia y mi convicción de que la violencia debe ser erradicada en #Colombia", escribió en la red social.



