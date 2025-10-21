“Esto es terrible”: el testimonio de una madre sobre la crisis sanitaria en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Yaima Sardiñas, madre de dos niños, vive en carne propia el colapso del sistema de salud cubano. Su testimonio revela una realidad que se repite en miles de hogares cubanos: enfermedades virales que se propagan sin control, hospitales colapsados, escasez de medicamentos y una respuesta estatal insuficiente.



“La situación que estamos viviendo ahora mismo es súper complicada”, dijo la residente en La Habana a Martí Noticias. “Yo acabo de atravesar esto con los niños ahora. Y esto es lo más grande de la vida. Fiebre de hasta 40. La fiebre no baja con nada”, señaló.



Sardiñas, una activista independiente que ha sido objeto de acoso por parte de la Seguridad del Estado debido a sus publicaciones en redes sociales y su postura crítica hacia el régimen cubano, describió la tragedia cotidiana que atraviesan las familias, especialmente las más vulnerables, en medio de la crisis sanitaria.

“Uno va a los hospitales y todos los niños están con los mismos síntomas, con los mismos padecimientos. Mucha gente allí esperando, bajando fiebre en el mismo lobby del hospital. Esto es terrible, terrible, terrible”, lamentó.

El contagio sigue extendiéndose: "En mi barrio, todos los niños se han enfermado con eso. Los que no estaban enfermos lo están atravesando ahora", dijo la activista, residente en el municipio capitalino de Boyeros.



La falta de medicamentos agrava aún más la situación. “Ni con paracetamol, ni con dipirona a veces la fiebre baja. Lo peor es que no hay medicamentos. Entonces uno tiene que salir a buscar por el mercado negro, en los grupos, buscando en Facebook a ver quién vende medicamentos”, explicó la mujer.



Cuando finalmente los encuentras, los precios son exorbitantes: “Una tirilla de 10 pastillas de paracetamol son 500 pesos, de dipirona 600, el ácido fólico 350…”. Ante la escasez, Sardiñas ha tenido que recurrir a remedios caseros.



La situación epidemiológica actual, marcada por la circulación de arbovirus con casos de dengue, chikungunya, oropouche y hepatitis, y agravada por condiciones sanitarias deficientes y malnutrición, ha puesto en jaque a todo el sistema.

“Los cubanos no tenemos ningún tipo de alimentación adecuada para soportar un virus como este. No hay poder adquisitivo para comprar las cosas”, dijo Sardiñas.

La activista relató cómo sus hijos enfermaron, uno tras otro, con fiebre persistente, dolores corporales y pérdida de apetito. “Me pasé una semana sin poder dormir. Primero empezó la niña de 11 años, y luego el niño. Una semana entera bajándole fiebre”.



La falta de respuesta institucional es, para ella, lo más doloroso. “Por parte del Estado no hay ningún tipo de respuesta. Los basureros siguen igual, no fumigan las casas, no se hace nada. Y los cubanos seguimos sufriendo”, dijo.

Mientras, el régimen cubano informa en sus cuentas oficiales en redes sociales sobre la “ofensiva” que desde principios de octubre se ha desplegado en La Habana para “mejorar servicios como la electricidad, el agua y la recogida de desechos sólidos”, todo encaminado, señala el post, a “lograr una mejor capital de la nación”.