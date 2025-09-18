Cuba enfrenta repunte de casos de dengue y otros virus

Getting your Trinity Audio player ready...

Cuba enfrenta un repunte de casos graves de dengue en medio de una situación agravada por la acumulación de basura y las lluvias recientes, informó el miércoles el Ministerio de Salud Pública.

El director nacional de Epidemiología, Francisco Durán, explicó en la televisión estatal que de los ocho hospitalizados en salas de cuidados intensivos , siete están reportados de graves y uno crítico.

“Se mantiene una alta infestación de mosquitos provocada por las intensas lluvias y también la acumulación de basura. Un mosquito puede criarse hasta en la chapa de una botella”, advirtió.

Decenas de cubanos respondieron que la situación es más crítica de lo que describen las autoridades y que los mayores problemas están en la acumulación de basura y los apagones.

En declaraciones a Martí Noticias, el reportero independiente Adriano Castañeda dijo que en Sancti Spíritus la propagación del dengue es “alarmante” y denunció que las autoridades no destinan recursos al saneamiento urbano.

“No dicen que los culpables son los que gobiernan la provincia, que no destinan recursos al saneamiento y la higiene de la ciudad”, afirmó.

"Encuentras aglomeraciones de basura por la falta de combustible, salideros, huecos en las calles, fosas vertiendo. No fumigan, no hay una fumigación que pueda contrarrestar todo esto”, agregó.

Asimismo, aclaró que "tampoco están haciendo pesquisas como en otros años, cuando estudiantes de Medicina recorrían las casas preguntando si alguien tenía fiebre o malestar. Ni eso están haciendo ya”, subrayó.

En su intervención, Francisco Durán aclaró que, a diferencia de otros arbovirus, el dengue presenta un mayor riesgo clínico y recomendó acudir de inmediato al médico ante síntomas como fiebre.

Además del dengue, el país registra transmisión de otros virus como el oropouche y el chikungunya.