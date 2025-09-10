Vecinos de Matanzas denuncian apagones extremos y desigualdad en distribución eléctrica

Getting your Trinity Audio player ready...

Como intolerable calificaron vecinos de varios municipios matanceros, el cronograma de apagones impuesto por las autoridades desde hace varios meses.

A la crisis energética debido a la falta de combustible, la obsolescencia de las centrales termoeléctricas, la escasez de divisas y un déficit de inversiones, se une el favoritismo y tratamiento preferencial a ciertas zonas donde viven los dirigentes, subrayaron en conversación con Martí Noticias, pobladores de Unión de Reyes, Limonar y Pedro Betancourt.

“Hay una desigual distribución de la energía en Matanzas, donde municipios como Unión de Reyes, Calimete, Jovellanos, Pedro Betancourt y Limonar registran afectaciones superiores a las 23 horas sin electricidad, en tanto en la capital provincial, los 'circuitos privilegiados' donde viven los dirigentes, “tienen un esquema muy favorable de seis horas de déficit con tres de servicio”, indicó Yanan Camaraza Medina, un residente de Unión de Reyes.

A los prolongados cortes eléctricos se le añade la carencia del suministro de agua solo alcanzable por medio de pipas.

“El agua depende del bombeo directo, al no existir energía eléctrica, no hay forma de bombearla. Eso trae como consecuencia que, supuestamente, se suministra en pipas que nunca aparecen o hay que pagarlas a precio descomunal y ahí empiezan los negocios, las especulaciones y las pipas rondan un promedio de 4.000, 5.000, incluso hasta 8.000 pesos en Moneda Nacional, cuando el salario promedio ronda los 6.000 pesos”.

El vecino denunció que los problemas con la electricidad y el agua devienen en otros más graves aún: la falta de higiene y la cantidad de basura por los vertederos acumulados ha traído como consecuencia la proliferación de mosquitos y otros vectores transmisores de enfermedades virales como dengue, chikungunya y zika.

“En estos momentos en mi cuadra, de la calle Libertad, tenemos un total de 11 casos de dengue, pero hay bastante dengue en estos momentos en el municipio”, apuntó.

El unionense aseguró que ha presentado varias quejas ante funcionarios del Gobierno y del Partido Comunista de Cuba, pero no han contestado.

Martí Noticias trató de obtener comentarios de la gobernadora Provincial Marieta Poey o el primer Secretario del PCC, Mario Sabines Lorenzo, pero ninguno de los dos respondió a nuestras llamadas.

Camaraza Medina, también envió su demanda al Consejo de Estado y de Ministros, que resolvió que el Gobierno provincial y la Unión Eléctrica dieran respuesta : “Dieron muchas justificaciones, muchas mentiras, pero el problema persiste y nada se ha resuelto”, recalcó.

Una indagación de Martí Noticias entre pobladores de otros municipios de la provincia arrojó los mismos resultados.

“22 horas sin corriente hace meses”, dijo un vecino de Limonar. La misma respuesta obtuvimos en Pedro Betancourt.

“Aquí hay días que hay dos horas de corriente y desde octubre eso es a diario. A veces 30 horas seguidas sin electricidad”, explicó Carlos Velasco.

“Según yo oigo, el país le asigna a cada provincia una cantidad de megawatts y cada provincia tiene una sala de control que hace lo que le da la gana, beneficiando los circuitos donde hay hospitales, turismo. Los demás, no les importan. Por ejemplo, la zona donde vive el director de la sala de control se va menos que en otros lugares”, resaltó.

En una llamada al azar a Cidra respondió Julio Mirabal: “En Cidra no, porque está conectada con la base del oleoducto, la que bombea el petróleo crudo, no le pueden quitar la corriente. Se va para un momentico, 10 minutos, 15 minutos, una hora, pero enseguida la ponen otra vez. Pero yo visito Unión de Reyes, Sabanilla, Limonar y es todos los días dos horas de luz, nada más”.

En el Batey Babiney, donde conviven alrededor de cien personas, otro residente que no quiso ser identificado, señaló que, además de los apagones, falta desde hace dos años el suministro de agua.

“Llevamos mucho tiempo con eso y, donde vivo, hace alrededor de dos años que no llega el agua porque se rompió la turbina. Ahora que está lloviendo, tengo el agua mediante un compañero que hizo un pozo artesanal porque su hijo le mandó el dinero de Estados Unidos y es así que abastece todo el batey”, explicó.