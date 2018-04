Cumbres de las Américas: una cronología

La Cumbre de las Américas en Lima, este 13 y 14 de abril, viene precedida de siete citas en las que desde 1994 se ha buscado profundizar en la integración y en dar una solución a los problemas en la región, que a diferencia del anterior encuentro, de nuevo estará incompleta por la ausencia de Venezuela.

El sistema de las cumbres se estableció en Miami en 1994 y se realizan cada tres o cuatro años.

Hasta ahora se han celebrado siete cumbres ordinarias: la de Miami (1994), Santiago de Chile (1998), Québec (Canadá, 2001), Mar del Plata (Argentina, 2005), Puerto España (Trinidad y Tobago, 2009), Cartagena de Indias (Colombia, 2012) y Panamá (2015).

Además se han celebrado dos cumbres extraordinarias, la de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) en 1996, convocada para ratificar los acuerdos de la Cumbre de la Tierra (1992) de la ONU sobre medioambiente, y la de Monterrey (México) en 2004 a iniciativa de Canadá por los cambios de Gobierno en varios países.

Solo en la Cumbre celebrada en Ciudad de Panamá en 2015 asistieron todos los líderes de los 35 países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA) al acordarse la participación de Cuba. En la cita de Lima el ausente es Venezuela.

La cronología de las cumbres es la siguiente:

-1994 - 9 al 11 de diciembre en Miami (EE.UU.).

En esa primera cita se aprobó la Declaración de Principios y el Plan de Acción para el desarrollo y la prosperidad de las Américas.Además, se estableció la meta de erradicar la pobreza mediante la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que entraría en funciones en 2005, pero finalmente no se estableció.

-1998 - 18 al 19 de abril en Santiago de Chile.

En ese año arrancaron oficialmente las negociaciones del ALCA, se aprobó un plan con 27 iniciativas y especial énfasis en la educación.

-2001 - 20 al 22 de abril en Quebec, Canadá.

En esa reunión se creó la "cláusula democrática", según la cual toda alteración o ruptura del orden democrático en un país es un "obstáculo insuperable" en su proceso de integración.

Además, se encomendó a la OEA la redacción de la Carta Democrática Interamericana para la defensa activa de la democracia representativa.

-2005 - 4 al 5 de noviembre en Mar del Plata, Argentina.

Lema: "Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática".

Se considera la más conflictiva hasta la fecha porque la iniciativa del ALCA entró en víamuerta, tras la negativa del Congreso estadounidense a autorizar al Gobierno para negociar tratados comerciales y la dura postura del Mercosur y Venezuela sobre ese proceso.

-2009 - 17 al 19 de abril en Puerto España, Trinidad y Tobago.

Lema: "Asegurar el futuro de nuestros ciudadanos promoviendo la prosperidad humana, la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental".

La novedad de esa cita fue la asistencia del presidente de EE.UU., Barack Obama, quien instó a una "alianza de iguales" a los otros participantes. En la cumbre no hubo resultados concretos y no se firmó la declaración final por discrepancias, como la ausencia de Cuba, los biocombustibles o la crisis económica mundial.

-2012 - 14 al 15 de abril en Cartagena de Indias, Colombia.

Lema: "Conectando las Américas: Socios para la Prosperidad".Se dio bajo un clima de tensión tras las amenazas de los países de la ALBA (Alternativa Bolivariana de las Américas) de no participar si Cuba no era invitada, pero tras la falta de consenso finalmente la isla no pudo participar.

-2015 - 9 al 11 de abril en Ciudad de Panamá, Panamá.

Lema: "Prosperidad con Equidad".La séptima Cumbre se convierte en la primera a la que asisten los 35 Estados de la OEA desde 1994, con la participación de Cuba.

La isla había sido suspendida de la OEA desde 1962 hasta 2009, sin embargo, hasta la fecha aún no se ha reincorporado al organismo multilateral.

-2018 - 13 al 14 de abril en Lima, Perú.

Lema: "Gobernabilidad democrática frente a la corrupción".La octava Cumbre está marcada por la ausencia de Venezuela, al que el país anfitrión le retiró la invitación por considerar que su Gobierno es el responsable de la actual crisis política y social que se vive en esa nación.

Además, por primera vez no asistirá un mandatario de EE.UU a una Cumbre de las Américas, debido a que Donald Trump canceló su viaje para centrarse en los acontecimientos en Siria, y delegó en el vicepresidente Mike Pence su representación en la cita.

Los 34 países presentes de 35 que integran la OEA debatirán sobre la situación en Venezuela, además de medidas para combatir la corrupción, avanzar en el desarrollo sostenible y profundizar en la cooperación.