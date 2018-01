Llueven críticas a "disposición especial" sobre ciudadanía a hijos de cubanos nacidos en el exterior

La nueva “disposición especial”, que entró en vigor este 1 de enero de 2018, y otorga de manera discrecional la ciudadanía a hijos de cubanos nacidos en el exterior ha sido duramente criticada por quienes pudieran verse afectados.

Desde el municipio Placetas, en la provincia de Villa Clara el opositor y expreso político Jorge Luis García Pérez (Antúnez) criticó el hecho de que tal aceptación esté sujeta “a discreción del gobierno”.

“Yo creo que es una inmoralidad, es inhumano y cruel condicionar el estatus legal de una inocente por las ideas políticas de sus padres”, aseguró el disidente, coordinador del Frente Nacional de Resistencia Cívica “Orlando Zapata Tamayo”.

Se trata del Decreto Ley No. 352, que elimina el requisito de “avecindamiento”, y en el que se expresa que "cuando el interesado, el padre o madre o representantes legales de los menores de edad comprendidos en el presente Decreto-Ley, hayan cometido o realizado acciones contra los fundamentos políticos, sociales y económicos de la nación, se archiva el expediente y se notifica al solicitante".

La medida podría afectar a Alejandra García Rivaflecha, hija de Antúnez, y nacida hace siete meses en Miami, según declaró él mismo a Martí Noticias.

“Se nos está mandando un mensaje a casos como mi hija Alejandra García. Mi hija no está ilegal en su propia patria, mi hija nació de un vientre cubano, nació en Estados Unidos por una situación accidental”, concluyó Antúnez.

El nuevo Decreto Ley admite que la adquisición de la ciudadanía por nacimiento para los hijos de cubanos en el extranjero es un "derecho constitucional" consagrado en el artículo 29, inciso C de la Constitución.

Aunque la nueva disposición migratoria busca aligerar los trámites en la obtención de la ciudadanía, el hecho de que la aceptación esté sujeta “a discreción del gobierno” ha hecho saltar las críticas de cubanos dentro y fuera de la isla.

La medida alarmó a quienes pudieran beneficiarse en este caso, y abre la posibilidad de negar la ciudadanía a hijos de personas como Antúnez, ya que el régimen considera que estos hayan realizado “acciones contra los fundamentos políticos del país”.

​Roberto de Jesús Quiñones, abogado independiente en Guantánamo, dijo el pasado martes a Martí Noticias que "es una aberración" negarle, solo por las ideas políticas de sus padres, la ciudadanía a hijos de cubanos nacidos fuera de la isla.

"Están culpando a esos muchachos (...) por hechos que no cometieron y que lo cometieron sus padres, que no tiene no tiene ninguna responsabilidad en ello (...) es una persona totalmente inocente de esos hechos", expresó.

Antúnez cumplió 17 años de condena relacionados por su conducta de no aceptar el régimen carcelario cubano, lo que se tradujo en que de manera conjunta pasara casi dos décadas encerrado. El expreso político transitó por diversas prisiones y finalmente fue liberado en abril de 2007.

Por otro lado, hay quienes no ven la obtención de la ciudadanía cubana como una ventaja, debido a que es un derecho universal, y entienden la nueva medida como una simple medida de fuerza de las autoridades cubanas.

Usuarios de Martí Noticias expresaron sus puntos de vista sobre el tema y reproducimos algunos de ellos a continuación:

Pablo

¿Habrá alguien nacido en el extranjero que quiera tener la basura del pasaporte cubano? Si fuera así, deberían llevarlo a un psiquiatra.

Orly

Pablo, yo también pensaba lo mismo que tú, pero después de leer y analizar los cambios que hizo el USCIS y ahora ver esta noticia me doy cuenta por dónde le entra el agua al coco y te explico a ver si entiendes lo mismo que yo. La idea de la ley cubana no es más que j… a los cubanos, como siempre, te explico con un ejemplo: Un matrimonio cubano que obtuvo la nacionalidad Española se va a vivir a España, allí tienen un hijo, este matrimonio decide venir al yuma (EEUU) y entra y se acoge a la ley de ajuste cubano, pero como su hijo nació en España al menor nunca lo podrán hacer residente porque necesitan un certificado de nacimiento que acredite que es cubano, ya ves, siempre para j… Pienso que no lo aplicarán a todos, pero sí a todos los que salieron por política, nada, nos sacan el dinero, los mantenemos pero no nos soportan. Así son.

Miguel Sanchez

Estos criminales no se rigen por ninguna ley, todo es a la fuerza (DICTADURA)

Albio

Ahí está la esencia del castrismo, que no es más que la fusión diabólica de los elementos más delirantes y criminales del fascismo y el comunismo juntos.

Javier FC el KUNTA

En vez de preguntar qué es ilegal en la prisión, más grande del mundo habría que preguntarse qué es legal, no existe la legalidad en la Isla calabozo, y por encima quieren legitimar a los ministro dictadores, ofreciéndole legitimidad doméstica e internacional .

La solución es el cambio, no + maquillaje, no + reforma, no + mentira, nos merecemos una vida legal.

¡Libertad honrada y eficiente, libertad democrática con controles y contra poderes democráticos, con seguridad y garantía debidamente establecidas y medidas! …

Lío

No es que la gente quiera que sus hijos tengan el pasaporte esclavo. El problema es que a muchos no les queda más remedio. Los hijos de cubanos, nacidos en países que no otorgan la ciudadanía por nacimiento no tienen pasaporte de ningún lugar, son apátridas. Antes en países como España, la ley los favorecía porque sabían que Cuba no les haría el pasaporte en el consulado sino que tendrían que ir a Cuba tres meses, algo impracticable. Entonces se les otorgaba la ciudadanía española. Ahora el gobierno español sabe que el cubano puede tener su pasaporte cubano sin ir a Cuba y no le dejará tener el español aunque hayan nacido en España, hasta que cumplan los requisitos del país o sea que no les sirve haber nacido allí. ¿Que le queda al cubano, aun cuando no vaya a Cuba? Pues tener que hacerse el pasaporte cubano en el consulado porque de ninguna otra manera podrá tener un pasaporte, no podrá viajar ni posiblemente montarse en un avión para viajar dentro de un mismo país. Y así sucede con los países europeos. Los nacidos en USA no tienen ese problema, al nacer son americanos y no necesitan del pasaporte esclavo, tienen el suyo americano.

Andrés

Por favor que me informen d162nde se hace la renuncia de la ciudadanía cubana porque yo he contactado el consulado, el Comité Central del PCC, oficina de extranjería en La Habana, periódicos Granma, etc. y nadie tiene la información de dónde o cómo se hace ese trámite que es normal en cualquier país del mundo. Creo que tienen miedo abrir esa puerta por lo de la cantidad de personas que automáticamente harían lo mismo.

Lio

No te dejan tampoco renunciar a la ciudadanía cubana. La puerta aparentemente existe cuando quieres tener la ciudadanía de otro país que excluye a la cubana. Entonces tu nuevo país obtiene un papelito cubano diciendo que ya no eres ciudadano cubano, con lo cual renuncias a cualquier derecho que tuvieras en Cuba. Sin embargo si quieres ir a Cuba tendrás que hacerlo con pasaporte cubano. O sea sigues siendo cubano con todos los deberes y sin ningún derecho.

Lío

No te dejan renunciar. En aquellos países en los que tengas que renunciar a la ciudadanía cubana para tener la del nuevo país, el gobierno cubano te dará un documento a presentar a las autoridades diciendo que no eres ciudadano cubano. Pero no es verdad, porque si quieres ir a Cuba tendrás que hacerlo con el pasaporte cubano, o sea que sigues siendo ciudadano cubano con todos los deberes. Lo siento, la única forma de librarte de la calamidad de ser ciudadano cubano es no poniendo un pie en Cuba hasta que las cosas cambien no sé cuándo. Ni renunciar te dejan porque se les cae el negocio del pasaporte. El gobierno dejaría de recibir muchísimo dinero si los cubanos que viven afuera pudieran usar el pasaporte de otro país. Es un asunto de dinero y de amargarles la vida a los cubanos que se fueron.

Pedro López

Primero me corto los h... que obligar a mi hija a tener pasaporte cubano... Cuando los Castros hayan desaparecido y Cuba sea libre y democrática, entonces lo dejo a decisión de ella.

Lío

¿Tiene tu hija un pasaporte de otro país en el cual nació? En caso afirmativo entonces no tiene por qué pasar por todo esto de tener el pasaporte cubano, no lo necesita. Otros cubanos, nacidos en países racistas como son los europeos, no pueden tener un pasaporte simplemente por haber nacido allí. No les queda más remedio que tener el cubano si quieren tener un documento de viaje, a menos que se queden encerrados en esos países sin viajar a ningún lado hasta tener la ciudadanía de ese país.

(Con reporte de Yolanda Huerga y archivo Martí Noticias)