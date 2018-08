Jubilados y desempleados sobreviven con desechos de Vertedero Municipal de Bayamo

El periodista independiente Yunior Berges González denunció este miércoles el riesgo epidemiológico al que se exponen las personas que se dedican a escarbar en la basura en el vertedero municipal de Bayamo “con el objetivo de recuperar materias primas, desechos de comida para alimentar animales, desechos electrónicos y zapatos que se puedan recuperar”.

“La necesidad y la miseria en la que está sumergida la población hace que las personas pierdan los escrúpulos”, dijo Berges en un mensaje escrito dirigido al programa Cuba al Día, de Radio Martí, que modera el periodista Tomas Cardoso.

En declaraciones al programa radial, Berges dijo que la mayoría de las personas que buscan entre los desechos del vertedero son jubilados, desempleados y ex presos que no encuentran trabajo y recogen esa basura para venderla a la empresa estatal de materias primas.

“Todo lo que se desecha en el hospital va a parar a ese verterdero, pero ellos prefieren buscarse un dinerito para vivir”, afirmó.

En su reportaje escrito, Berges citó el caso de algunas de esas personas a quienes se les conoce popularmente como “buzos”, y que se dedican a "rebuscar entre los desechos sólidos, ya sea en el vertedero o en los contenedores que se ubican en la ciudad y son perseguidos y multados cuando hay alguna explosión epidemiológica que llame la atención de las autoridades”.

"Las mangueras y las bolsas de los equipos de suero, las mangueras de los equipos de hemodiálisis y otras cosas que vota el hospital, son de PVC y lo pagan los particulares a 5 pesos ( 0,20 c. u. c) el kilogramo. No es mucho, pero cuando los reúnes unos días te da para comer, aunque sea dos o tres días", refirió una persona identificada como Maikel en el reportaje escrito por Berges.

Alberto Tamayo, otro de los “buzos” citados por Berges, explica en su testimonio las razones que lo impulsan a recoger desechos en contenedores y el vertedero municipal.

"Tengo a mi esposa enferma, es diabética crónica y para colmo hace seis meses le comenzaron a hacer hemodiálisis porque los riñones no le funcionan. Yo trabajo de guardia en una cooperativa agropecuaria y lo que gano mensual no me alcanza para nada. Si no recojo materia prima nos morimos de hambre", afirmó.

Entre los entrevistados en el vertedero hay un jubilado identificado como Misael, que vive solo y no tiene quien lo ayude con sus gastos.

“Trabajé durante 32 años y me retiré ganando 240 pesos al mes (10 CUC), vivo solo, no tengo quien me ayude. Este trabajo es el que me queda por hacer”, explicó.

“La falta de esperanza de estas personas en la espera de una mejora salarial prometida por el régimen hace años los hace acostumbrarse a la peste, las moscas, el humo y a no importarles ser vistos por transeúntes que opinan sobre el tema de forma despectiva, pero sin criticar al verdadero culpable de esta situación; el gobierno impuesto en Cuba desde 1959”, concluyó Berges.

(A partir de un reportaje de Yunior Berges González y entrevista en el programa Cuba al Día)