Empresarios españoles esperan que Díaz-Canel acelere reformas económicas

La Asociación de Empresarios Españoles en Cuba (AEEC) espera que en la etapa abierta con el relevo presidencial en la isla "se aceleren" las reformas económicas y especialmente las relativas a la inversión extranjera.

"Creemos que puede ser positivo para el empresariado extranjero y especialmente para el español, porque confiamos en que sí se aceleren ciertas reformas económicas que ya estaban apuntadas y que ya existen desde el punto de vista legislativo", dijo Xulio Fontecha, el presidente de la AEEC, en una entrevista con EFE en La Habana.



El pasado jueves, Miguel Díaz-Canel se convirtió en el nuevo presidente del consejo de Estado y Ministros de Cuba en sucesión de Raúl Castro, que estuvo doce años en el poder y que durante su mandato impulsó un plan para actualizar la economía socialista, que incluye nuevas reglas para la inversión extranjera.



Sin restar importancia a ese traspaso presidencial, Xulio Fontecha lo considera como "una evolución progresiva dentro de la propia Revolución cubana".



"Como casi siempre, cuando se producen acontecimientos importantes en Cuba desde el exterior se magnifican en exceso, y desde aquí quizá los valoramos con más objetividad y con más calma", indicó el presidente de la AEEC.



En cualquier caso, la expectativa y esperanza para los empresarios españoles es que el cambio puede ser positivo para impulsar reformas ya previstas.



"Las leyes ya existen, aunque quizá no se ha dado el impulso político necesario para su aplicación. Estamos hablando fundamentalmente de la inversión extranjera en Cuba, que va a un ritmo un poco ralentizado y que podría y debería ir mucho mas rápido", precisó.



El Estado cubano "sabe perfectamente que necesita de esa inversión y lo que esperamos es eso: que se impulse con mucha más energía a partir de ahora", añadió.



Xulio Fontecha cree además que España debe aprovechar este momento para cobrar más fuerza en Cuba, sobre todo si se tiene en cuenta que el sector del turismo va a ser "clave" para superar la recesión económica en la isla.



"Creemos que, de verdad, ya hay intención gubernamental y estatal de apostar por el turismo como gran motor de la economía (cubana). Y si hablamos de turismo y hablamos de Cuba, España tiene que ocupar el primer lugar", enfatizó.



Una posición que debe ser puntera "desde todos los puntos de vista, no solo por nuestra capacidad de inversión, experiencia de nuestras cadenas hoteleras, turoperadores o bancos, sino porque como suministradores tenemos ya una red de varios cientos de empresas españolas ya operando en Cuba", recordó el presidente de la AEEC.



España es el país con más empresas sucursales y mixtas en Cuba y su tercer socio comercial, con un intercambio de 1.300 millones de dólares en 2016, solo detrás de China y Venezuela.



Además, el país ibérico es el principal inversor extranjero en el sector turístico con empresas que gestionan la mayoría de los hoteles de cinco y cuatro estrellas de la isla.



"Lo que esperamos es que en estos próximos meses y años se desencadene una fuerte inversión en turismo, creemos que las cosas van por ahí y queremos que la empresa española tenga un papel fundamental", dijo Fontecha.



Para potenciar esa posición en la isla, Fontecha reclamó el mismo acompañamiento que el Estado y el Gobierno españoles brindan a empresarios en otros países donde España tiene un papel exportador importante.



"Por tanto, también seguimos reclamando que venga (a visitar la isla) nuestro jefe de Estado y que venga nuestro presidente de Gobierno", añadió el presidente de la AEEC.



El año pasado se planteó la posibilidad de una visita de los Reyes de España a Cuba, cuyo canciller, Bruno Rodríguez, trasladó una invitación formal que fue aceptada por el Ejecutivo español, si bien ese viaje aún no se ha concretado.



Sobre los problemas de liquidez en el país caribeño, Fontecha admitió que muchos empresarios están padeciendo un "alto nivel de impagos".



"No es la primera vez que el empresariado español atraviesa una situación difícil (...) pero sabemos que finalmente Cuba va a superar la situación y nos va a pagar lo que nos debe, siempre ha sido así: Cuba siempre ha cumplido con sus compromisos de pago", subrayó Fontecha, empresario gallego con una experiencia de 30 años en la isla.



La AEEC es la única asociación de empresarios extranjeros que existe en Cuba y representa a más de 200 firmas radicadas en el país caribeño.

(EFE)