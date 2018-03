Un excluible deportado de EEUU a Cuba cuenta sus penurias (VIDEO)

Armando Franco Martínez, -un excluible deportado por Estados Unidos en mayo del 2013-, solo tuvo que esperar 56 días de un plazo de tres meses que tiene Cuba para aceptar a cubanos que cometieron delitos y no son elegibles para permanecer en suelo estadounidense.

Pero una vez en la isla, -explicó-, las cosas han marchado mucho más lentamente de lo que tal vez esperó.

"No tengo todavía donde vivir, mi sobrina me trajo para aquí. Yo no estoy apuntado aquí en nada (...) llevo cuatro años viviendo aquí en este mismo lugar. He ido a todas las dependencias de aquí de Cuba, a todas las que hay que ir, todos los canales y aún así no me quieren resolver", explicó.

Desde que llegó a la isla ha enfrentado los problemas sociales que tiene la mayoría de los cubanos: casas en malas condiciones, la carestía de la vida y los alimentos y la burocracia.

La vivienda que habita en la calle de Reyna # 401, en La Habana, -por ejemplo-, tiene graves problemas constructivos. Imágenes incluidas en el reportaje muestran los huecos en los techos, humedad y malas condiciones constructivas en general.

Otra carga pesada ha sido su propio estigma: "Yo salí de aquí de Cuba en 1980, por el Mariel. Llegué a Estados Unidos, estuve trabajando. En el año 1989 me busqué un problema con una persona, una cosa personal y murió y caí preso, hice 23 años en la prisión", recordó.

"Me porté bien, me dieron la libertad y me mandaron para un centro de detención en Florida, en la ciudad de Miami. Me dijeron que Cuba tenía 90 días para aceptarme o no aceptarme (...) a los 56 días Cuba le dio el visto bueno de que sí, que me podían a mandar para acá", dijo.

Su vecino, Alexei Cisneros, confirmó que Franco Martínez trabaja como custodio en una fábrica de Recuperación de Materias Primas.

"Nunca lo he visto con ningún problema", comentó.

Según cifras oficiales, en Estados Unidos viven unos 34,525 cubanos con orden final de deportación, de los cuales solo 110 permanecen bajo arresto por motivos de seguridad. Los restantes 34,415 están excarcelados y deben reportarse regularmente a las autoridades de inmigración.

"Estoy trabajando pero eso fue una cosa que me costó bastante trabajo conseguir porque al no tener dirección yo aquí en este país, si usted no tiene un número de carné de identidad, usted no puede recibir tratamiento médico y no puede trabajar", indicó Franco Martínez.

Convive, -explicó-, con un cáncer en la próstata que le diagnosticaron en Estados Unidos.

Hoy uno de sus mayores desafíos es completar una dieta alimenticia adecuada para su enfermedad.

"La comida está escasa y está cara", concluyó.