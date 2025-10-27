Cerca de 650 mil personas requieren evacuación en Cuba por el huracán, según el gobierno

Getting your Trinity Audio player ready...

La inminente llegada del huracán Melissa, ahora categoría 5, encuentra a Cuba en una situación extremadamente vulnerable, marcada por una infraestructura eléctrica deteriorada, una crisis sanitaria persistente, escasez de productos básicos y una economía en declive.

Ante este escenario, la Defensa Civil ha puesto en marcha un plan de emergencia en las provincias orientales, que incluye evacuaciones masivas, resguardo de bienes esenciales y preparación para la fase de recuperación.

Durante una reunión del Consejo de Defensa Nacional, el gobernante Miguel Díaz-Canel ordenó evacuar a todas las personas en zonas de riesgo, especialmente aquellas ubicadas cerca de presas o en áreas propensas a inundaciones.

Las cifras oficiales publicadas por los Consejos de Defensa provinciales revelan la magnitud de la operación: en Granma se evacuarán más de 110.000 personas, con 224 centros habilitados; en Santiago de Cuba, cerca de 258.000 personas necesitarán protección.

Holguín contempla la evacuación de más de 305.000 personas, mientras que en Guantánamo se proyecta evacuar al 30% de la población, unas 139.914 personas. Las Tunas prepara la salida de 72.000 habitantes. En total, se estima que 649.487 personas serán evacuadas.

La Defensa Civil dijo que ha reforzado la atención a grupos vulnerables como embarazadas y personas con movilidad reducida. La coordinación entre los gobiernos locales y nacionales busca minimizar el impacto humano y material del ciclón.

A pesar de la evacuación temprana en zonas de peligro, las limitaciones en comunicación, transporte y suministro energético podrían dificultar seriamente la respuesta institucional.

El diario oficial Granma advierte sobre posibles penetraciones del mar en localidades costeras como, Manzanillo, Media Luna, Campechuela, Pilón, Niquero, Río Cauto y Yara, zonas caracterizadas por tener viviendas precarias en el litoral. Se estima que más de 38.000 viviendas podrían sufrir daños, muchas de ellas en mal estado técnico y con cubiertas frágiles.

Con el oriente cubano bajo amenaza directa, se espera que el huracán Melissa sea uno de los fenómenos más peligrosos que ha enfrentado el país en los últimos años. El país se enfrenta a un evento extremo en medio de una crisis estructural profunda, y las próximas horas serán determinantes para mitigar sus efectos y proteger a los vulnerables.