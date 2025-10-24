Embajada de EEUU en Cuba emite "alerta meteorológica" por Melissa

Getting your Trinity Audio player ready...

La Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha emitido una alerta meteorológica ante el desarrollo de la Tormenta Tropical Melissa, la cual podría intensificarse rápidamente en las próximas 24 horas.

Según el Centro Nacional de Huracanes, se espera que Melissa se convierta en huracán el sábado 25 de octubre y que alcance la categoría de huracán de gran intensidad el domingo 26.

Los pronósticos actuales indican que podría llegar a ser un huracán de categoría 4 a inicios de la próxima semana.

Las autoridades advierten que en los próximos días se esperan lluvias intensas, vientos fuertes y posibles inundaciones en el este de Cuba. Además, el riesgo de marejadas ciclónicas y vientos dañinos está aumentando para el sureste del país, lo que podría generar condiciones peligrosas para la población y afectar la infraestructura local.



Ante esta situación, la Embajada recomienda seguir las instrucciones de las autoridades locales de defensa civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales como el Centro Nacional de Huracanes.

También se aconseja prepararse para buscar refugio si las condiciones lo requieren, consultar con las aerolíneas sobre posibles afectaciones en vuelos, y mantener informados a familiares y amigos sobre la ubicación personal.



Para obtener más información sobre cómo actuar en situaciones de emergencia en el extranjero, la sede diplomática recomienda visitar la página del Departamento de Estado de Estados Unidos en la sección “Crisis y Desastres en el Extranjero: Esté Preparado”.