Melissa casi estacionaria en el Caribe: ¿Qué se espera para Cuba?

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos advirtió que Cuba debe monitorear de cerca el progreso de Melissa, ya que el riesgo de afectaciones mayores por la tormenta está aumentando para la isla.

“Intereses en Cuba deben monitorear el progreso de Melissa ya que el riesgo de fuertes lluvias, vientos dañinos y marejada ciclónica parece estar aumentando”, advirtió el NHC en su boletín más reciente.

El servicio meteorológico estadounidense informó este viernes que Melissa permanecía casi estacionaria sobre el centro-norte del Mar Caribe, moviéndose a una velocidad de tan solo 2 km/h, con vientos sostenidos de unos 75 km/h.

Aunque la estructura del meteoro aún presenta cierta desorganización, se observan ráfagas profundas dentro del dosel nuboso, lo que indica actividad significativa en su núcleo, dijo el NHC.

Melissa se encuentra en una zona de corrientes de dirección débiles, lo que ha provocado un movimiento errático. Sin embargo, los modelos de trayectoria más recientes muestran un giro hacia el oeste a partir del sábado, seguido de una posible recurvación hacia el norte entre martes y miércoles.

Este patrón podría llevar el centro de la tormenta peligrosamente cerca del oeste de Jamaica y del sureste de Cuba a primera hora del miércoles, de acuerdo con los pronósticos.

Las provincias orientales, especialmente aquellas con terrenos montañosos, podrían enfrentar inundaciones repentinas por lluvias intensas, deslizamientos de tierra en zonas elevadas y oleaje fuerte y penetraciones del mar en áreas costeras bajas, además de vientos intensos si Melissa se convierte en huracán, como se prevé en las próximas 36 horas.

El NHC señala que las condiciones oceánicas y atmosféricas son favorables para un fortalecimiento rápido de Melissa. De hecho, varios modelos de intensidad coinciden en que podría alcanzar categoría de huracán en menos de dos días.



Aunque aún existe incertidumbre sobre la trayectoria exacta, el modelo europeo ECMWF y el conjunto de Google DeepMind coinciden en que Melissa podría mantenerse al sur o suroeste de Jamaica hasta el día miércoles, acercándose al territorio cubano.



Las autoridades cubanas y la población en general deben mantenerse informadas a través de los canales oficiales y considerar medidas preventivas, especialmente en las provincias del oriente del país. La vigilancia meteorológica será clave en las próximas 48 a 72 horas.