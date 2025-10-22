Incertidumbre sobre trayectoria de Melissa: ¿impactará a Cuba?

Getting your Trinity Audio player ready...

La tormenta tropical Melissa continúa desplazándose lentamente por el Caribe, y aunque aún no representa una amenaza directa para Cuba, su trayectoria futura es motivo de preocupación debido a la alta incertidumbre en los modelos de pronóstico.



Según el último informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), el movimiento inicial de Melissa se estima hacia el oeste-noroeste (295°) a unos 6 km/h, aunque con baja confianza. Se espera que el sistema se mueva muy lentamente hacia el noroeste y luego al nor-noroeste, influenciado por una vaguada de latitud media que se aproxima. Sin embargo, la bifurcación en los posibles escenarios es marcada.

Los modelos meteorológicos presentan dos posibilidades principales: una trayectoria más hacia el noreste, que podría llevar a Melissa a amenazar directamente a Haití o el oriente de Cuba, o un giro hacia el oeste, al sur de Jamaica, si una cresta atmosférica se reconstruye sobre las Bahamas.

Ambos escenarios cuentan con respaldo de modelos confiables, dijo el NHC, lo que refleja la complejidad del sistema y la dependencia de su estructura interna.

Las tendencias recientes favorecen una trayectoria más hacia el oeste, alejando el centro de la tormenta de Cuba, pero no se descarta un impacto indirecto, especialmente en forma de lluvias intensas, oleaje elevado y ráfagas de viento en las provincias orientales.



El NHC advierte que este es un pronóstico extremadamente incierto, y podrían requerirse cambios significativos en las próximas actualizaciones.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los boletines oficiales y tomar todas las medidas de precaución. Aunque Melissa aún se encuentra lejos, la vigilancia es clave ante un sistema tan impredecible.