Embajada de EEUU alerta a sus ciudadanos en Cuba por el peligroso avance del huracán Melissa

La Embajada de Estados Unidos en La Habana instó este domingo a sus ciudadanos a prepararse ante la inminente llegada del huracán Melissa, una poderosa tormenta de categoría 4 que amenaza con causar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente mortales.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que Melissa se mantiene casi estacionaria al sur de Jamaica, con vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora y ráfagas aún más intensas. Se prevé que el ciclón cruce la zona oriental de Cuba el martes por la tarde, afectando directamente a las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín.

“La infraestructura deteriorada en estas provincias, incluida una red eléctrica ya frágil y una capacidad limitada para proporcionar servicios básicos, podría dificultar aún más una respuesta inmediata en caso de una emergencia médica o de otra índole”, apuntó la sede diplomática.

El gobierno cubano declaró el estado de alerta en la región oriental y comenzó evacuaciones preventivas ante el riesgo de marejadas ciclónicas, vientos destructivos y lluvias torrenciales. “Esta es una tormenta peligrosa”, advirtió la embajada.

Asimismo, señalaron que el personal consular continúa disponible para asistir a ciudadanos estadounidenses en caso de urgencias. “Los ciudadanos estadounidenses que puedan estar en la trayectoria del huracán deben decidir entre salir ahora mientras haya vuelos disponibles o prepararse para refugiarse en un lugar seguro en Cuba. Tenga en cuenta que la falta de infraestructura en estas regiones al realizar sus preparativos”.

“Los vuelos podrían verse afectados. Consulte con su aerolínea para obtener actualizaciones”, agregaron.

El NHC subrayó que la trayectoria de Melissa “puede cambiar rápidamente”, por lo que pidió a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de la defensa civil.

A las 5:00 p.m. (hora del Este), el ojo del huracán se localizaba en los 16.4 grados de latitud norte y 77.2 de longitud oeste, a unos 470 kilómetros al sur-suroeste de Guantánamo.