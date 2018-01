Carta abierta a la Unión Europea

Distinguidos Estados miembros:

Durante la visita efectuada a Cuba, los días 3 y 4 de enero de 2018, por parte de la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Excelentísima Señora Federica Mogherini; realizó declaraciones de carácter público que fueron recogidas con beneplácito por los medios de prensa oficiales cubanos, de las cuales se han seleccionado para divulgar, algunas expresiones que puedo asegurarles han molestado mucho al pueblo cubano.

Entre ellas, está lo que constituye una verdadera ofensa para los ciudadanos de nuestro país, en particular para los que han tenido que salir al exilio; los presos y ex presos políticos; los sometidos a hostigamiento por pensar diferente; los que van a prisión sin cometer algún delito, en algunos casos, solo por peligrosidad pre delictiva; los que no tienen un techo donde vivir, ni la esperanza de llegar a poseerlo y hasta los que han muerto en el mar tratando de emigrar. La señora Mogherini dijo: "El vínculo entre Cuba y Europa continúa cambiando, pero las aspiraciones y retos de ambos lados son similares. Ambas partes comparten principios como: la justicia, la libertad y la solidaridad".

Respetamos la posición de la Unión Europea con relación al embargo, manifestada una y otra vez en la Organización de Naciones Unidas; pero además de la Alta Representante hacer constar que "Rechaza la política de bloqueo de Estados Unidos contra Cuba", hubiera sido importante para nuestra sociedad que dejara claro también que: "Rechaza la política de bloqueo del régimen dictatorial cubano contra el pueblo sometido y condenado a vivir en la pobreza".

Explicó: "Independientemente de los cambios de política en Washington el mensaje que traigo aquí es que la relación de la UE (con Cuba) es sólida, estable y confiable". Al régimen le pareció poco el recado, y aprovechó la oportunidad para añadir una zancadilla: …"con la entrada en vigor del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (con carácter provisional) se dejaron atrás las políticas injerencistas que se inmiscuían en el ordenamiento interno del país".

Se entiende que la Unión Europea pueda comerciar, tener acuerdos, apoyar cualquier programa en Cuba e incluso inyectar dinero, en estos difíciles momentos financieros de la dictadura; pero lo que no se puede comprender es que se reconozca de forma pública que en nuestro país existen los principios de la democracia, cuando se sabe –a la perfección- que estamos bajo un régimen totalitario, de partido único, para el cual el "socialismo" es la insuperable posibilidad de la sociedad.

Reclamo a los Estados miembros que se rectifiquen todas estas declaraciones y se respete al pueblo de Cuba que ni siquiera tiene voz para protestar.

Atentamente,

Martha Beatriz Roque Cabello

La Habana, 5 de enero de 2018