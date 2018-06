Candidatos a presidencia México pelean con uñas en recta final hacia comicios

Uno le advierte al otro que enfrentará la justicia cuando sea presidente de México, el aludido le espeta que es un "vulgar ladrón". Con este tipo de ataques mutuos, el conservador Ricardo Anaya y el oficialista José Antonio Meade pelean el segundo puesto en los comicios del domingo.



Durante toda la campaña, Anaya, abanderado de una coaliciónde derecha e izquierda, y Meade, de una coalición encabezada por el gobernante PRI, no lograron acercarse al izquierdista Andrés Manuel López Obrador en las preferencias electorales, pero saben que aparecer en segundo lugar tiene mucha mayor importancia que la honra de estar unos puntos arriba del otro.

De acuerdo con dos sondeos publicados esta semana, Anaya se mantiene arriba frente a Meade por entre 2.0 y 2.3 puntos porcentuales, menos que los márgenes de error de hasta 3.1 puntos porcentuales.



Desde el segundo lugar pueden pelear por parte del alrededor del 20 por ciento de indecisos o personas que no declaran alguna preferencia, e incluso recibir el "voto útil" de quienes no desean que López Obrador consiga la victoria el 1 de julio.



"Esa es la apuesta", dijo Luis Carlos Ugalde, presidente del instituto nacional electoral en 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón se impuso por un estrecho margen a López Obrador, que compite por la presidencia por tercera vez consecutiva.



"Si (en las encuestas) queda claro que sí hay un segundo lugar con una diferencia significativa respecto al tercero, entonces los últimos días podría haber un fenómeno de traspaso de votos de uno hacia el otro", añadió Ugalde.



En México no hay segunda vuelta, la elección del domingo es definitiva para determinar al ganador.

Golpes al rival...

Anaya es un abogado de 39 años que desarrolló la mayor parte de su carrera en el estado de Querétaro, cercano a la Ciudad de México, donde ocupó cargos en el gobierno local.



Luego, como jefe de la Cámara de Diputados de México, encabezó en diciembre del 2013 la accidentada sesión en la que se aprobó una profunda reforma energética que el Senado había enviado apenas horas antes y en la que se dispensaron todos los protocolos.



La reforma energética llevó a la liberalización de los precios de la gasolina a inicios del año pasado cuando Meade era secretario de Hacienda. El llamado "gasolinazo" provocó saqueos.



Pese a haber votado a favor de la reforma, Anaya responsabiliza a Meade por altos precios de los combustibles.



"Estos ataques son muestra de la preocupación que tienen ante la tendencia sostenida (...) que José Antonio Meade ha continuado subiendo en los sondeos", dijo Claudia Ruiz Massieu, excanciller y candidata al Senado por el PRI.



Economista de 49 años, Meade es el primer candidato presidencial del PRI que no milita en el partido, que lo postuló buscando limpiar su imagen manchada por escándalos de corrupción en el gobierno de Peña y una violencia que no da tregua.

Pero eso no ha servido para que los mexicanos hagan a un lado la percepción negativa sobre el PRI y Meade ha mantenido el tercer lugar desde el arranque de la campaña a finales de marzo.



Parte de esa herencia no deseada es el escándalo conocido como "La Estafa Maestra", un desvio de miles de millones de pesos desde el gobierno federal a través de empresas fantasma entre 2013 y 2014, los dos primeros años del gobierno de Peña, según el medio digital Animal Político.

...Y golpes de regreso

Pero Anaya también ha recibido golpes.



Según una investigación del diario El Universal, Anaya aprovechó una venta de terrenos en Querétaro durante la administración de un exgobernador del que fue secretario particular y adquirió junto con su familia política un terreno.



El lote fue comprado en mayo del 2014 en 10.7 millones de pesos (536,906 dólares) y vendido en agosto del 2016 en 53.7 millones de pesos (2.69 millones de dólares), según el diario.



Unos días antes del tercer y último debate presidencial este mes, se divulgó un video en el que el hermano de un empresario presuntamente ligado a Anaya habló sobre la forma en la que el candidato conseguía recursos para su campaña.



"He sido blanco de una campaña brutal de ataques, de mentiras", reclamó Anaya durante el debate. "Tú, José Antonio, y tu jefe, Enrique Peña Nieto, van a enfrentar a la justicia cuando yo sea presidente de México", le dijo a los ojos.



Anaya ha dicho que de ganar los comicios crearía una fiscalía para investigar los escándalos del gobierno de Peña.



Para algunos encuestadores, la intensa movilización por tierra del PRI en las últimas semanas podría darle algunos buenos resultados, mientras que los ataques a Anaya lograron mermar su imagen positiva y le impidieron crecer.



"Fueron ataques eficaces", dijo Guillermo Valdés, de la encuestadora GEA/ISA.



Para otros, la batalla por el segundo lugar también busca mantener cohesionadas a las bases de votantes y atraer votos que fortalezcan posiciones en el Congreso.



"Queremos tener una representación lo más robusta posible",dijo Ruiz Massieu del PRI, sobre el Congreso que se renovará en estos comicios.