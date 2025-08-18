Bolivia tendrá una histórica segunda vuelta electoral tras más de 20 años de dominio del MAS

Getting your Trinity Audio player ready...

Bolivia celebrará una segunda vuelta presidencial el próximo 19 de octubre, después de que los resultados preliminares de las elecciones del domingo mostraran que ningún candidato alcanzó la mayoría necesaria para imponerse en primera ronda.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), lidera el conteo con 32,2 % de los votos, seguido por el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Libertad y Democracia, con 26,9 %.

La Constitución establece que para ganar en primera vuelta un candidato debe superar el 50 % de los votos válidos, o alcanzar el 40 % con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo. Al no cumplirse esas condiciones, Paz y Quiroga se enfrentarán en un balotaje inédito en la historia reciente del país.

“Una larga noche de dos décadas terminó”, declaró Quiroga al conocer los resultados, en alusión a la hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), que tras 20 años quedaría fuera de la contienda presidencial.

Paz, de 57 años, senador y exalcalde, sorprendió al superar en votos a Samuel Doria Medina, empresario y líder de Alianza Unidad, que figuraba como favorito en las encuestas previas y terminó en tercer lugar. Doria Medina reconoció la derrota y anunció su respaldo a Paz.

“Hemos clasificado a una final, no hemos ganado nada...que sea una lección: Bolivia no solo está pidiendo un cambio de gobierno, está también pidiendo un cambio en el sistema político”, dijo Paz en un mitin con sus seguidores.

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, subrayó que los datos divulgados son preliminares y que los resultados oficiales se anunciarán en los próximos días.

Desde la residencia presidencial, Luis Arce felicitó a la población por acudir a las urnas. “Saludo y felicito a cada boliviana y boliviano que hoy ejerció su derecho en democracia”, escribió en redes sociales.

La segunda vuelta con Paz, de centro, y Quiroga, de derecha, marcará el fin de una era política dominada por el MAS, primero bajo Evo Morales y luego bajo Arce.