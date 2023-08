Arévalo, el presidente que quiere plantar la semilla anticorrupción en Guatemala

En 1954, un golpe militar derrocó al entonces presidente de Guatemala Jacobo Árbenz, truncando la "primavera democrática", uno de los periodos más florecientes del país centroamericano. La maniobra, apoyada por la CIA, obligó a su predecesor, Juan José Arévalo, a exiliarse en Uruguay junto con su familia.



Incluso antes de nacer, aquel episodio marcaría la vida de Bernardo Arévalo, quien se impuso el domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con la promesa de desterrar la arraigada corrupción en Guatemala cuando asuma el cargo, en enero de 2024.



Arévalo nació en 1958 durante el exilio de sus padres en Uruguay y pasó sus primeros meses en ese país, para luego radicar en Venezuela, México y Chile. A los 15 años se trasladó, junto con su familia, a Guatemala y allí terminó el colegio. Pero pronto se iría a Israel, donde se graduó como sociólogo.



En la década de 1980 ingresó como diplomático de carrera al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ocupó varios cargos como el de cónsul en la embajada de Israel, vicecanciller y embajador en España.



Posteriormente, continúo su educación superior en Países Bajos, donde obtuvo un doctorado en filosofía y antropología social por la Universidad de Utrecht.



A fines del siglo pasado comenzó a trabajar en la Organización No Gubernamental (ONG) Interpeace como asesor para la consolidación de la paz en conflictos en Asia, África y América Latina. También fue asesor de varias organizaciones como la ONU, el Instituto de la Paz de Estados Unidos y la Universidad de San Diego, en California.



El penúltimo de cinco hermanos, Arévalo disfruta de la música y la lectura y comparte la formación en filosofía y diplomacia con su padre, fallecido en 1990.



"Yo no soy mi padre pero recorro el mismo camino que él construyó", dijo durante su cierre de campaña a mediados de la semana pasada.



Al expresidente Juan José Arévalo (1945-1951) se le reconoce por impulsar numerosas reformas para integrar a las clases más pobres de la sociedad guatemalteca, como la creación del Ministerio del Trabajo y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social durante un periodo conocido como "primavera democrática".

Semilla política

Antes de saltar a la política influenciado, quizá, por el legado de su padre, Arévalo era conocido como un académico, dedicado a escribir libros y artículos sobre las relaciones cívico-militares y seguridad.



"Siempre tuvo un aire académico pero jovial y dispuesto a compartir experiencias e ideas con los jóvenes", sostuvo Álvaro Montenegro, cofundador de varias organizaciones contra la corrupción y quien conoció a Arévalo en 2015. Ese año, las manifestaciones antigubernamentales despertaron la semilla política en Arévalo.



Desde abril, decenas de miles de guatemaltecos salieron a las calles del país para exigir la renuncia del entonces presidente Otto Pérez y de su vicepresidenta, luego de que el Ministerio Público y la extinta CICIG -una comisión contra la impunidad respaldada por la ONU- desvelaran una red de contrabando aduanero que involucraba a altos funcionarios.



Las manifestaciones obligaron a Pérez a renunciar y convencieron a la población de que la lucha contra la corrupción podía tener resultados concretos.



Arévalo participó en aquellas protestas. Poco después, junto a un conjunto de intelectuales crearon un grupo de reflexión al que bautizaron como "Semilla".



En los años siguientes la lucha contra la corrupción perdió fuerza y los espacios democráticos se fueron reduciendo en el país. Por ello, a mediados de 2017, Semilla se registró como organización política y, un año más tarde, como partido político de ideología socialdemócrata, ecologista y progresista.



Compitieron por primera vez en las elecciones generales de 2019, donde Arévalo fue electo diputado. Semilla nominó a la ex fiscal general Thelma Aldana -quien lideró varias investigaciones anticorrupción de alto nivel- para su candidatura presidencial.

Sin embargo, antes de inscribirse, el Ministerio Público solicitó una orden de captura en su contra, por lo que la ex fiscal se trasladó a Estados Unidos, donde fue asilada.



En enero de 2023, Arévalo fue proclamado como candidato presidencial de Semilla para los comicios de este año, acompañado de la química bióloga Karin Herrera como su candidata a la vicepresidencia.



Para la primera vuelta de junio las encuestas no lo colocaban como uno de los favoritos, pero se coló en el balotaje gracias al hartazgo de la población con la corrupción y la exclusión de cuatro aspirantes, entre ellos, el empresario Carlos Pineda, quien lideraba las preferencias.



Ahora, Arévalo, casado en tres oportunidades y padre de seis hijos, quiere esparcir la semilla anticorrupción en el país, tal y como lo hizo su padre cuando implantó la socialdemocracia moderna en la Guatemala de mediados del siglo pasado.



"La nueva primavera está llegando, eso es lo que se siente, y todos ustedes son las semillas de esa nueva primavera", dijo Arévalo durante un mitin de campaña en agosto. "Sin lucha contra la corrupción no vamos a poder rescatar las instituciones que necesitamos para generar el desarrollo", agregó.

Comunidad internacional reacciona a la victoria de Bernardo Arévalo.

La comunidad internacional reaccionó el domingo celebrando la "ao¡plastante victoria de Bernardo Arévalo en Guatemala. Al respecto, en su cuenta de X, anteriormente Twitter, el jefe de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, escribió: "Saludamos al pueblo y @GuatemalaGob x una jornada electoral ejemplar, una verdadera fiesta cívica".

"Es crucial que todas las instituciones del Estado y todos los sectores de

la sociedad apoyen y se unan a este esfuerzo en interés del país", dijo

en un comunicado el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrel.

"Serán seis meses difíciles de una transición difícil", dijo Manuel Orozco del

Diálogo Interamericano. "Como presidente, Arévalo gobernará (con) una

minoría en el Congreso, con alianzas enredadas que le impedirán cumplir

su agenda".

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo en su cuenta en X que está

segura de que tras la victoria de Arévalo, "unificaremos el pueblo de

Centroamérica".

Taiwán también felicitó a Arévalo por la victoria, a pesar de la promesa del candidato de fortalecer los lazos de Guatemala con China junto con su alianza de larga data con Taiwán.



Guatemala es uno de los 13 países que mantienen vínculos diplomáticos formales con la isla reclamada por China, y China sostiene que ningún país con el que

tenga vínculos puede mantener relaciones diplomáticas separadas con Taipéi.