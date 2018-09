Almagro asegura que su mensaje no es de violencia, sino para "detener violencia" en Venezuela

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aclaró en un video publicado en Twitter que con su mensaje de "no descartar ninguna opción" en Venezuela no estaba pidiendo una intervención militar en el país petrolero.

"Dije muy claramente que siempre debemos agotar el camino de las acciones diplomáticas, y debemos dejar todas las opciones abiertas. Que no debe descartarse ninguna opción. A partir de ahí, algunas interpretaciones maniqueístas buscaron cambiar el eje de la discusión", señaló.

El diplomático dijo que entonces se desarrolló la idea de que en su mensaje él hablaba de "ataque militar, de violencia, que éramos favorables a la agresión armada. No es cierto", afirmó.

Almagro señaló que luego de años de ejercicio diplomático en defensa de los derechos humanos, sería un "infantilismo" de su parte preocuparse por esas interpretaciones.

"Hablemos de lo que importa, de las víctimas del horror y cómo ayudarlos. Hablemos de lo que tenemos que hablar, del horror de la dictadura, y de sus consecuencias, y de la fuerza que nos da el Derecho Internacional y los instrumentos del sistema jurídico interamericano", recalcó.

El diplomático aseguró que su mensaje "no es de violencia", sino para "detener la violencia", para "detener la agresión y la represión".

Almagro dijo que la crisis humanitaria de Venezuela afecta a casi todos los países de la región y llamó a profundizar en las causas de la situación desesperada que enfrenta el pueblo venezolano: "la miseria, y las acciones represivas inducidas por la dictadura" de Nicolás Maduro.

El secretario general de la OEA reconoció el esfuerzo de Colombia y otros países "para aliviar la vida de los venezolanos fuera de Venezuela", y recriminó al régimen de Maduro por no aceptar esa ayuda.

"Aceptar la negativa de la dictadura de recibir la esencial ayuda humanitaria para el pueblo venezolano no es cumplir el derecho internacional humanitario, es violarlo", subrayó.

Almagro dijo que han recibido testimonios de personas a las que se les niega el tratamiento de quimioterapia por no tener el carnet de la patria, y citó el caso de un nefrólogo que se siente cómplice del régimen "por no hacer, no decir", ante los pacientes que mueren por falta de diálisis.

"Somos más cómplices que cualquier nefrólogo por nuestra inacción, por no abandonar nuestra zona de confort", dijo, y agregó que "esta es la clase de indiferencia que hace a las dictaduras perennes".

Almagro dijo que la responsabilidad de proteger es la última esperanza de las víctimas y de los oprimidos", pero "muchas veces nunca llega".

"¿Fue conforme a Derecho permitir el genocidio en Ruanda por esgrimir el principio de no intervención. ¿Fue conforme a Derecho que Pol Pot masacrara a su pueblo por esgrimir el derecho de no intervención?", se cuestionó el diplomático.

"Es completamente inmoral negar a futuro este derecho al pueblo venezolano. La responsabilidad de proteger es una opción que debe permanecer abierta", concluyó Almagro.

El secretario general de OEA dijo a sus detractores que no está "pegado" a su cargo, pero "ni me callo, ni me voy (...). La dictadura venezolana querría que me fuera. La dictadura venezolana querría que me callara. Sus cómplices también. Yo seguiré luchando contra la misma, hasta que caiga", aseguró Almagro.

(A partir de declaraciones en video de Luis Almagro)