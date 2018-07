Agreden físicamente a periodista independiente en Matanzas

El periodista Alberto Corzo fue agredido la noche del pasado viernes mientras regresaba a su casa, luego de verificar informaciones para el Cocodrilo callejero, medio comunitario independiente que dirige en la provincia de Matanzas.

Caminaba por el tramo comprendido entre el batey La coquera y el poblado San Pedro de Mayabón, en el municipio Los arabos. El fuerte golpe que recibió le causó una herida encima de la ceja izquierda e inflamación y derrame en el ojo.

“Solo sentí un fuerte impacto de algo contundente e inmediatamente caí desmayado al suelo. Cuando volví en sí sangraba por la herida de encima del ojo, no había nadie y tampoco me habían robado nada”, relató.

El pasado 25 de junio la vivienda del director ejecutivo del Instituto cubano por la libertad de expresión y prensa (ICLEP) fue allanada por la Seguridad del Estado. Recuerda la amenaza del oficial al mando de la operación, un Teniente Coronel conocido como Richard David:

“El tiempo de hablar con ustedes se acabó. Tomaremos acción”, le dijo el represor a Corzo y su esposa, la también periodista Martha Liset Sánchez, directora de Cocodrilo callejero, quien anteriormente ha sido también detenida y amenazada.

“Y pasado exactamente 11 días de la última amenaza soy agredido de forma brutal. Yo no creo en casualidades. ¿La Policía Política estará cumpliendo con sus amenazas?”, señaló.

Sus familiares lo llevaron al Hospital Mario Muñoz, donde fue atendido por un especialista maxilofacial. Y luego denunciaron lo ocurrido en la unidad de Policía del municipio Colón.

Este domingo la policía política visitó al periodista:

“El investigador policial conocido como Teniente Carlos y otro policía uniformado se presentaron en la vivienda del comunicador para tomarle nuevas declaraciones y hacerle saber que estaban investigando a dos reclusos que se encontraban evadidos de un campamento y que habían arrestado en la noche del sábado, como presuntos autores de la agresión”, publicó ICLEP.

Corzo ha manifestado lo siguiente:

“No creo nada de lo que me dijo el investigador Teniente Carlos. A mí no me agredieron para robarme. No me despojaron de mi dinero ni de mi bicicleta ni de ninguna de mis pertenencias. Tampoco la agresión que sufrí se puede relacionar con un acto de venganza, ya que gozo de respeto y buena reputación social”, aseguró el periodista, e insistió en que los únicos que no lo “dejan vivir en paz y me amenazan constantemente” son los agentes de la policía política, “a ellos son los que hay que investigar como presuntos agresores”.

El ICLEP denunció que Corzo ha sido víctima de otras agresiones por parte de la policía política, “que lo ha citado para interrogarlo, lo ha detenido arbitrariamente, ha allanado su vivienda la cual permanece vigilada por uniformados del Ministerio del Interior y lo amenazan de forma permanente de prisión y de tomar acciones contra él, sin especificar qué tipos de acciones”.

La agresión física contra Corzo “no es un hecho aislado contra los periodistas y medios de comunicación comunitarios del instituto. En lo que va de año, 17 periodistas han sufrido diferentes tipos de agresiones por parte de la policía política y muchos de ellos en más de una ocasión. Las sedes de tres medios de comunicación comunitarios de los seis con los que cuenta el ICLEP dentro de Cuba, han sido allanadas de forma simultáneas con aparatosos operativos policiales y despojadas de sus medios de producción periodística”, declaró el Instituto.

Hace pocos días el periodista Normando Hernández, exliado en Miami, denunció a Martí Noticias una cacería de brujas contra periodistas independientes en la isla, varios de ellos miembros del ICLEP.

"A los cubanos de a pie, aquellos que nunca antes habían tenido voz, porque el régimen se las ha quitado durante estos casi 60 años, nosotros, los medios de comunicación del ICLEP, les estamos devolviendo esa voz al pueblo, para que puedan opinar, denunciar y reclamar sus derechos. Y esto no les gusta para nada a los sicarios del régimen cubano”, expresó el director general la organización.

El ICLEP ha hecho un llamado internacional a gobiernos y organizaciones como el Comité de Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros sin Fronteras (RSF), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Freedom House, entre otras organizaciones que defienden a los periodista y a la libertad de expresión y prensa en el mundo, para que levanten sus voces a favor de los medios de comunicación comunitarios y los periodistas del ICLEP que están sufriendo los desmanes del régimen y la impunidad que gozan los agentes de la Policía Política cubana.

(Con información de ICLEP)