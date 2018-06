Cacería de brujas contra periodistas independientes en Cuba

La periodista Martha Liset Sánchez, directora del medio de comunicación comunitario independiente Cocodrilo Callejero y miembro del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), fue apresada por la policía política este lunes en su domicilio, en el municipio Colón, provincia Matanzas.

Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y de la Seguridad del Estado, sitiaron su casa a las 6 mañana y la detuvieron con violencia, “delante de su esposo, a quien trataron en todo momento de provocar, buscando encarcelarlo por algún delito que sirva como pretexto para desvirtuar el verdadero motivo del acoso, que es el ejercicio de la libertad de expresión”, dijo a Martí Noticias el periodista exiliado en Miami Normando Hernández, director general del ICLEP.

Al conocer el arresto, el ICLEP divulgó un documento titulado “Cuando pensábamos que terminaba, la ola represiva contra los periodistas del ICLEP se extendió a Matanzas”. Una denuncia pormenorizada de la arremetida del régimen contra los comunicadores de esta organización.

El ICLEP hizo un llamado internacional a gobiernos y a organizaciones como el Comité de Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros sin Frontera (RSF), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Freedom House, entre otras, “para que levanten sus voces a favor de los medios de comunicación comunitarios y los periodistas del ICLEP, que están sufriendo la más grande ola represiva que el régimen cubano ha desatado este año, contra la libertad de expresión y prensa en la isla”.

Hasta el momento una decena de comunicadores del ICLEP han sido detenidos e interrogados desde el pasado martes.

El ICLEP ha denunciado que en los últimos 6 días el régimen de La Habana ha arremetido contra sus miembros, apresando, y decomisándole sus medios de trabajo, entre ellos Alberto Castaño, Mabel Páez, Arodis Pelicie, Marinavis Matos (en el municipio San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa), a Daniel González en La Habana y a Martha Liset Sánchez, en Matanzas.

Al domicilio de Sánchez “llegaron de repente, cuando aún los niños dormían. El que venía al frente del operativo era el Teniente Coronel Richard David, quien me dijo: ‘Sabemos que aquí no tienen nada, pero me dicen dónde están las cosas con que ustedes hacen los boletines o ella se va presa conmigo’’’, explicó Alberto Corzo, director ejecutivo del ICLEP y esposo de la periodista apresada.

“El Capitán Orlando Figueroa, jefe de enfrentamiento en el territorio de Colón, en Matanzas, esposó a mi esposa y la condujeron de forma violenta, halándola por un brazo hacia un auto, mientras que el Teniente Coronel Richard David, provocándome y de forma amenazante, me decía ‘tú no vas a hacer nada. Me llevo a tu mujer presa. ¿Qué vas a hacer? Quédate tú cuidando niños. Después voy a hacer un tiempo contigo’”, señaló Corzo.

Dos horas después del arresto de la periodista, Corzo se dirigió al Departamento de Operaciones de la Seguridad del Estado del municipio Colón, donde el Capitán Figueroa, le informó que Sánchez “está presa bajo investigaciones, sin dar más detalles de las condiciones en las que se encuentra detenida ni de sus condiciones físicas y mentales”.

Según el informe del ICLEP, en los últimos seis días sus periodistas “han sufrido el abuso de poder y latrocinio de la policía política cubana, que ha allanado cuatro viviendas, decomisando medios de producción periodística. Diez periodistas han sufrido diferentes tipos de agresiones que van desde interrogatorios, detenciones arbitrarias y agresiones físicas y sicológicas contra los familiares de los comunicadores que están sufriendo depresión por la brutalidad de los operativos policiales”.

(Con información del ICLEP y reporte de Yolanda Huerga)