Melissa se convierte en un poderoso huracán categoría cuatro mientras avanza hacia a Cuba

Melissa se fortaleció rápidamente hasta alcanzar la categoría 4 este sábado, con vientos máximos sostenidos de 225 km/h, y avanza hacia el oriente de Cuba, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

A las 5:00 a.m. de este domingo el centro del ciclón se encontraba a unos 450 kilómetros al sur-suroeste de Guantánamo, desplazándose lentamente hacia el oeste a 7 km/h. Se espera que Melissa mantenga su intensidad extrema mientras se mueve cerca o sobre Jamaica el lunes y atraviese el sureste de Cuba entre el martes por la noche y el miércoles.

El aviso de huracán está vigente para las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, donde se prevén lluvias torrenciales de entre 150 y 300 milímetros, con acumulaciones de hasta 450 milímetros, capaces de provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos, según el NHC.

“Es probable que se produzcan lluvias intensas adicionales después del miércoles”, indicó el parte oficial. El NHC advirtió sobre la posibilidad de una marejada ciclónica significativa en la costa sureste de Cuba entre el martes y el miércoles, con olas destructivas y un aumento peligroso del nivel del mar.

Melissa ya genera marejadas y fuertes corrientes de resaca que afectan a Jamaica, La Española, el este de Cuba y las Islas Caimán, mientras las bandas exteriores del huracán comienzan a provocar vientos con fuerza de tormenta tropical en el Caribe central.

El fenómeno meteorológico se mueve lentamente, una característica que podría prolongar el impacto de las lluvias en su trayectoria. Los vientos de huracán se extienden hasta 35 km desde el centro, y los de tormenta tropical hasta 280 km, mientras la presión central mínima se estima en 944 milibares.

El NHC instó a los habitantes del oriente cubano a completar de inmediato los preparativos y mantenerse atentos a los boletines del Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) y las autoridades locales.

“Melissa es un huracán extremadamente peligroso. Su combinación de lluvias torrenciales, marejadas y vientos huracanados representa una seria amenaza para la vida y las propiedades en el Caribe occidental”, advirtió el centro estadounidense.