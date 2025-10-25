Melissa podría golpear a Cuba como un poderoso huracán

La tormenta tropical Melissa continúa ganando fuerza sobre el mar Caribe central y podría convertirse en un huracán de gran intensidad en las próximas horas, con potencial de causar graves daños en el oriente de Cuba, advirtió este sábado el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.
Según el parte emitido a las 5:00 a.m., el sistema presenta vientos sostenidos de 110 km/h y una presión central de 986 milibares, desplazándose lentamente hacia el noroeste a 6 km/h. El NHC indicó que Melissa “muestra señales de desarrollar un ojo definido”, un signo de rápida organización e intensificación.
Los modelos de pronóstico prevén que Melissa podría alcanzar categoría 4 o incluso 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos superiores a 250 km/h. “Los modelos de intensificación rápida muestran una alta probabilidad de que Melissa se convierta en un huracán mayor en las próximas 48 horas”, señalaron.
El organismo alertó que el ciclón podría mantener gran parte de su fuerza al acercarse al este de Cuba a mediados de la próxima semana, lo que plantea riesgos significativos de inundaciones, deslizamientos de tierra y daños estructurales en las provincias orientales.
Las lluvias asociadas al sistema ya amenazan con precipitaciones extremas y crecidas repentinas en partes de Haití, Jamaica y República Dominicana, donde se han emitido avisos de tormenta tropical y huracán.
El pronóstico indica que Melissa se moverá lentamente hacia el oeste-noroeste durante el fin de semana, pasando cerca o sobre Jamaica, y luego girará hacia el norte y noreste entre lunes y martes, lo que podría situarlo muy próximo al oriente cubano.
“Melissa se está intensificando rápidamente, y las condiciones en el Caribe occidental podrían deteriorarse en cuestión de horas”, advirtió el centro.
