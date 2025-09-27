Apagones en Cuba: intensas lluvias y avería en termoeléctrica de Camagüey complican el fin de semana

Getting your Trinity Audio player ready...

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó este sábado que la unidad 5 de la Central Termoeléctrica Diez de Octubre, en Camagüey, salió de servicio a las 8:36 de la mañana debido a un “salidero en la caldera”, lo que agudiza la crisis energética que ya mantenía a casi la mitad del país bajo apagones.

Antes del incidente, la empresa estatal había anticipado que el sistema eléctrico nacional permanecería en una situación crítica el 27 de septiembre, con cortes de electricidad que afectarían cerca del 48% del territorio debido al fuerte déficit de generación.

En su reporte diario, la UNE reconoció que el servicio estuvo interrumpido durante las 24 horas del viernes 26 de septiembre y que las afectaciones se extendieron durante toda la madrugada del sábado. La máxima desconexión del día anterior ocurrió a las 20:40 horas, con un déficit de 1.641 megavatios (MW).

La estatal prevé que la situación empeore durante el horario pico nocturno, con una afectación estimada de 1.660 MW. El pronóstico fue emitido antes de la salida de la planta de Camagüey, por lo que los apagones podrían superar lo previsto.

Este fin de semana la situación podría empeorar aún más debido a las intensas lluvias que afectan la zona oriental del país.

Según el Instituto Nacional de Meteorología, en las últimas 24 horas se han registrado 22 estaciones con más de 80 mm de lluvia.

Los especialistas advirtieron alta probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas que afectarán sobre todo a la mitad oriental de la isla.