Cuba emite aviso especial por onda tropical cercana al oriente de la isla

El Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) alertó este jueves sobre la posibilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas en las provincias orientales, como resultado de una activa onda tropical que se desplaza por el Caribe.

Según el comunicado, el sistema se encuentra próximo a La Española y mantiene áreas de chubascos y tormentas que ya afectan a República Dominicana y Puerto Rico. En las próximas 12 a 24 horas podría organizarse en una amplia zona de bajas presiones cerca de las Bahamas.

"Independientemente de la evolución y futuro desarrollo de este sistema, la cercanía a Cuba de esta amplia área de bajas presiones y la presencia de alto contenido de humedad sobre la región, incrementará la probabilidad de precipitaciones en las provincias desde Camagüey hasta Guantánamo, con numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, a partir de mañana viernes 26 y durante el fin de semana", dijeron.

Las precipitaciones pueden ser fuertes e intensas en algunas localidades de estas provincias, indica el aviso especial.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) vigila una onda tropical en el Caribe que podría convertirse en la próxima tormenta con nombre de la temporada.

La mayoría de los territorios del país están afectados por la acumulación de basura y la falta de mantenimiento en tragantes y tuberías, factores que facilitan las inundaciones.

Este martes intensas lluvias en la ciudad de Camagüey inundaron áreas residenciales y el hospital clínico quirúrgico Amalia Simoni, según testimonios recogidos por Martí Noticias.

"Llovió mucho y el hospital Amalia Simoni se llenó de agua”, explicó una vecina del reparto Vista Hermosa a nuestra redacción.

Días antes, fuertes lluvias y tormentas eléctricas provocaron inundaciones en La Habana. Videos compartidos en redes sociales muestran cómo el agua arrastraba la basura por la calle.