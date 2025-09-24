Lluvias exponen falla crítica en drenajes y basura acumulada en Camagüey

Getting your Trinity Audio player ready...

Intensas lluvias registradas la tarde del martes provocaron inundaciones en varias zonas de la ciudad de Camagüey, incluidas áreas residenciales y el hospital clínico quirúrgico Amalia Simoni, según testimonios recogidos por Martí Noticias.

Una vecina del reparto Vista Hermosa relató que el agua penetró en las viviendas tras el desborde de un río cercano. “Subió hasta los portales de las casas, aquí entró hasta la sala. Llovió mucho y el hospital Amalia Simoni se llenó de agua”, explicó.

Las afectaciones en el centro de salud llegaron hasta áreas sensibles, de acuerdo con una empleada del hospital. “Aquí se moja, entra el agua por todos lados. Admisión, intensivo, intermedia, toda esa sala H, todo eso”, dijo.

La residente Nurvis, otra vecina de la ciudad, señaló que los niveles del río Jatibonico aumentaron rápidamente. “Saratoga se inundó también ayer, Puerto Príncipe una parte y entonces los ríos que no drenan bien y todas esas cosas”, comentó.

Aunque la situación volvió a la normalidad este miércoles, las imágenes difundidas en redes sociales por el periodista local José Luis Tan provocaron numerosas críticas de internautas, quienes señalaron que la ciudad sufre recurrentes anegaciones por el mal estado de los sistemas de drenaje.

Usuarios denunciaron tragantes obstruidos, tuberías estrechas y la falta de limpieza en ríos y afluentes, lo que agrava los daños a viviendas y servicios.

La basura acumulada en las calles también contribuye a la falta de desagüe, apuntó Nurvis. “Los basureros están ocupando las calles completas. Comunales no pasa a recogerla como por semanas”, afirmó.