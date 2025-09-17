Getting your Trinity Audio player ready...

Fuertes lluvias y tormentas eléctricas provocaron inundaciones en varias zonas de La Habana durante la noche del lunes y la madrugada del martes, en medio de apagones que dejaron a gran parte de la capital sin electricidad.

Videos compartidos en redes sociales muestran cómo el agua arrastraba la basura acumulada en las calles. "Eso es lo que tupe los tragantes", se escucha en uno de los videos. La falta de mantenimiento a los drenajes, unido a la acumulación de basura son varias de las causas fundamentales de las inundaciones en la capital.

Las precipitaciones comenzaron en la tarde en Pinar del Río y la Isla de la Juventud, extendiéndose luego a Artemisa, Mayabeque y la capital. Según especialistas, se debió a una vaguada en el Golfo de México que generó gran inestabilidad atmosférica.

La estación de Mariel, en Artemisa, registró 58,2 milímetros de lluvia en apenas una hora y ráfagas de viento de hasta 67 km/h.

Las lluvias coincidieron con apagones generalizados en la mayor parte de la ciudad, donde la empresa eléctrica reportó un déficit récord de 366 MW. La madrugada del martes, cuatro de los seis bloques en que se divide La Habana permanecían sin servicio eléctrico.

La Unión Eléctrica (UNE) informó que la afectación nacional alcanzó los 2052 MW, la segunda mayor de la historia reciente, provocada por la falta de combustible y fallas en varias unidades de generación.

Noticia en desarrollo.